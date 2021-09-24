«Отрезание рук необходимо для безопасности»: талибы вернут телесные наказания и казни

В «Талибане» заявили, что телесные наказания за преступления имеют сдерживающий эффект.

Движение «Талибан» планирует возродить в Афганистане практику казней и телесных наказаний.

Об этом сообщил однин из основателей «Талибана» мулла Нуруддин Тураби пишет Associated Press.

Когда талибы находились у власти в Афганистане в средине и конце 90-х, они практиковали телесные наказания и публичные казни на стадионах.

Тураби отверг возмущение по поводу подобной практики талибов в прошлом и предостерег мир от вмешательства в деятельность новых правителей Афганистана.

«Все критиковали нас за наказание на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и устанавливать наши законы согласно Корану», — заявил Тураби.

Associated Press напоминает, что при предыдущем правлении «Талибана» в Афганистане казни осужденных убийц обычно осуществлялись одним выстрелом в голову, который осуществлялся семьей жертвы. Для осужденных воров и воров наказанием была ампутация руки или ноги. Часто наказания и казни были публичными и проходили на стадионе в Кабуле. Впрочем, судебные процессы и приговоры редко были публичными, а судьями часто были исламские духовные лица, чьи знания о законе ограничивались лишь религиозными запретами.

По словам Тураби, в этот раз дела будут рассматривать судьи, в том числе женщины. Но основой законов Афганистана будет Коран.

Он сказал, что телесные наказания, действовавшие ранее, будут восстановлены.

«Отрезание рук очень необходимо для безопасности», — сказал Тураби отметив, что это имеет сдерживающий эффект.

Впрочем, по его словам, еще не решено, возвращать ли публичные наказания. Относительно этого должны «разработать политику».

Помимо этого Тураби заявил, что «Талибан» в этот раз разрешит в Афганистане телевидение, мобильные телефоны, фотографии и видео, «потому что это потребности людей, и мы серьезно к этому относимся». «Мы изменились с прошлого», — сказал Тураби.

Он также отметил, что «Талибан» рассматривает средства массовой информации как способ распространения своих идей. «Теперь мы знаем, что вместо сотен мы можем достичь миллионов», — сказал Тураби.

Он добавил, что если наказание за преступления все же сделают публичными, то людям могут разрешить снимать это на видео и фотографировать, чтобы распространить эффект сдерживания. // УНИАН