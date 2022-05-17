П’яний росіянин зарізав сестру через відмову від акції «Безсмертний полк»

Жінка заявила, що її батько не гідний таких почестей, що і стало причиною вбивства.

Росіянин зарізав сестру, тому що вона відмовилася йти на акцію «Безсмертний полк». Трагедія сталася в одному з сіл Іркутської області Російської Федерації.

Про це пише російське пропагандистське видання «Тайга. Інфо».

За даними слідства, 9 травня до сестри та брата прийшла в гості племінниця. Родичі були напідпитку й між ними розгорівся скандал через нагороду батька, яка зникла.

«Вони ніяк не могли вирішити, кому будинок повинен належати. Під час сварки брат також дорікнув сестру в тому, що вона відмовилася брати участь в акції «Безсмертний полк», організованій в цей день в їхньому селі. Жителі проходили з портретами своїх родичів, які воювали за часів ВВВ. У відповідь на докір вона сказала, що не стала цього робити, оскільки батько не заслужив цих почестей, що сильно обурило брата», — йдеться в повідомленні.

Родичі продовжили випивати. У якийсь момент жінка пішла спати, а її брат встромив ніж їй в груди, коли вона вже заснула. Постраждала померла від отриманих травм.

Підозрюваний визнав свою провину, але заявив, що винен алкоголь. // УНІАН