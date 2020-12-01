П’яний українець в Польщі замість карантину трощив авто сусідів

Хлопцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У місті Руда Шльонська в Сілезькому воєводстві Польщі поліція затримали 23-річного українця на підпитку, який замість обов’язкової самоізоляції, бігав вулицею і трощив припарковані авто.

Про це повідомили в місцевому відділку поліції.

Там уточнюють, що українець після приїзду до країни мав відбувати обов’язковий карантин, але замість цього влаштував із друзями застілля, а коли добряче сп’янів, пішов на вулицю, де почав бігати і трощити автомобілі, що стояли неподалік місця його проживання.

Завдані збитки автовласники чотирьох машин оцінили в майже 13 тисяч злотих (близько 100 тисяч гривень).

Правоохоронці висунули українцеві звинувачення в пошкодженні чужого майна і повідомили в місцеве санітарно-епідеміологічне відомство, що він порушив умови карантину. За це хлопцеві загрожує серйозний штраф і до п’яти років позбавлення волі. Тепер суд вирішить його долю. // ТСН