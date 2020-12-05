П’ятьох українців, які працювали нелегально в Словаччині, депортували з країни

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Про це повідомляє поліція Словацької республіки у Фейсбуці.

Сьогодні, 5 грудня, відбулася акція словацької поліції.

Фото поліція Словаччини

П’ятьох українців, які працювали нелегально в Словаччині, депортували з країни. // Діло

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