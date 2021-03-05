Папа Римский впервые в истории церкви прибыл в Ирак (фото, видео)
Впервые в истории церкви Папа Римский Франциск прилетел с визитом в Ирак — это также первая его международная поездка с начала пандемии.
Об этом пишут Vatican News и BBC.
В аэропорту Багдада в пятницу, 5 марта, понтифика встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими.
Визит Папы в Ирак продлится четыре дня. Он посетит города Багдад, Наджаф, Ур, Эрбиль, Мосул, Каракош, где встретится с иракскими священнослужителями, президентом и премьер-министром страны. Также глава католической церкви отслужит мессу на стадионе.
В Twitter Catholic News Service опубликовали фото прилета понтифика в Ирак.
Отмечается, что несмотря на увеличение случаев COVID-19 в Ираке и напряженную ситуацию с безопасностью, Папа Франциск настаивал на этой поездке. Он мотивировал это тем, что христиан Ирака нельзя «подвести второй раз». Папа Римский Иоанн Павел II планировал посетить Ирак в 1999 году, но тогда не удалось достичь согласия с руководством страны.Tweet