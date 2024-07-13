Під час виступу Трампа на мітингу у місті Батлер сталася стрілянина, його вивели зі сцени з закривавленим вухом

Агенти Секретної служби супроводжували колишнього президента Дональда Дж. Трампа зі сцени до його кортежу через кілька хвилин після його початку його мітингу в суботу в місті Батлер, штат Пенсільванія, після серії хлопків, які нагадували постріли.

Точне джерело шуму було невідоме, але обличчя та вухо Трампа були закривавлені, коли його вигнали зі сцени, повідомляє видання The New York Times.

Прес-секретар Трампа Стівен Ченг сказав у своїй заяві, що колишній президент почувається «добре, і його обстежують у місцевому медичному закладі». Він не надав додаткової інформації про те, чи постраждав Трамп і як саме.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Речник Секретної служби Ентоні Гульєлмі заявив, що Трамп перебуває в «безпеці» після того, як на його мітингу в Пенсільванії «стався інцидент». Більше деталей він не надав. Наразі невідомо, чи постраждали учасники акції.

Трамп показував прихильникам таблицю цифр про перетин кордону, яку його аудіовізуальні співробітники розмістили на екранах над сценою, коли, ймовірно, пролунали постріли.

Колишній президент швидко пригнувся після того, як почалися звуки, які долинали з трибун ліворуч від того місця, де він стояв біля кафедри. Шум лунав двома групами, і з цієї частини трибун піднімався дим.

Коли члени натовпу почали кричати, Трампа схопили агенти секретної служби. Офіційні особи вигукували, щоб натовп пригнувся та сховався, відштовхнувши представників ЗМІ від прес-підставки, де вони дивилися промову Трампа.

Після короткої паузи Трамп підвівся, оточений групою співробітників Секретної служби у формі. Він махнув кулаком у натовп, а потім його стягнули зі сцени та провели до кортежу, який швидко залишив місце проведення, Butler Farm Show.

Після того, як він пішов, група офіційних осіб у камуфляжі супроводжувала когось із трибун ліворуч від трибуни, де Трамп виступав. Поліція почала огороджувати місце злочину стрічкою, коли учасники мітингу почали розбігатися, і на трибунах було видно кров.

Секретна служба попросила представників засобів масової інформації піти приблизно через 20 хвилин після того, як Трамп покинув сцену, оголосивши місце мітингу місцем злочину.

Президент Байден отримав інформацію про те, що сталося на мітингу, повідомили в Білому домі. Губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро заявив, що він був проінформований і що поліція штату працює на місці події разом із федеральними партнерами.

Ті, хто відвідує передвиборчі мітинги Трампа, проходять перевірку безпеки. Їх пропускають через металошукачі, а їхні сумки та речі перевіряють на наявність зброї та заборонених предметів.