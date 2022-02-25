Під Воронежем розбився російський літак Ан-26 з військовим майном, екіпаж загинув

У Воронезькій області Росії розбився літак Ан-26 Повітряно-космічних сил Росії.

Про це повідомляють росЗМІ, а також міноборони РФ.

«24 лютого у Воронезькій області під час проведення планового польоту з перевезення військового майна зазнав катастрофи літак Ан-26 ПКС Росії», — йдеться в повідомленні.

Загинули всі члени екіпажу судна, даних про пошкодження на землі не надходило.

У міноборони РФ також зазначили, що попередньою причиною катастрофи стала відмова техніки.

LB.ua