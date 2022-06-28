Підприємства російського ОПК намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків

Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маякам, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

Як повідомлялось раніше, голова комітету ради федерації росії з конституційного законодавства та держбудівництва повідомив, що «програму імпортозаміщення провалено повністю, окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого».