Підприємства російського ОПК намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків
Отримано матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська обл.) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які здійснюють виробництво, ремонт та обслуговування літаків серії «Ан», «Іл», «Ту» різних типів та призначення. Командування 8 АД ОсП занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії «Ан», «Іл», «Ту».
- Іл-96-400vvip — 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;
- Іл-62 — 8 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США;
- Іл-76МД — 6 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США, України;
- Іл-18 — 1 найменування імпортного комплектуючого виробництва України;
- Ту-214 — 71 найменування імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;
- Ту-154 — 39 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України;
- Ту-134 — 9 найменувань імпортних використовується виробництва США, України.