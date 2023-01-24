Після розстрілу 18 людей в Каліфорнії, президент США закликав заборонити штурмову зброю

Published

Джо Байден закликав Конгрес діяти “швидко” та заборонити штурмову зброю. В Каліфорнії від двох розстрілів менш ніж за 48 годин загинули 18 людей.

Про це повідомляє УНН.

Президент Джо Байден (архивное фото)

Президент США Джо Байден

“Ми знаємо, що насильство із застосуванням вогнепальної зброї в Америці потребує більш рішучих дій. Я ще раз закликаю обидві палати Конгресу діяти швидко і передати цю заборону на штурмову зброю на мій стіл, а також вжити заходів для забезпечення безпеки американських спільнот, шкіл, робочих місць та будинків”, – йдеться у заяві Білого дому.

***

Семеро людей було вбито в результаті масової стрілянини в понеділок на околиці каліфорнійського міста Хаф-Мун-Бей. Це сталося лише через кілька днів після того, як інший стрілець убив 11 людей у Монтерей-парку, передмісті Лос-Анджелеса.

Конгрес прийняв заборону на штурмову зброю в 1994 році, термін дії якої минув через 10 років, і Байден неодноразово закликав до її продовження, у тому числі після стрілянини в початковій школі в Увальде, штат Техас, внаслідок якої загинули понад 30 людей. Але багато республіканців у Конгресі виступають проти такого заходу, і, як і після попередніх масових розстрілів, здається малоймовірним, що заборону буде вжито.

Like

Tags:

You may also like...