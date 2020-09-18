Питерский бизнесмен, кроме карабина в заднем проходе от ФСБшника, получил еще и три года колонии

Приморский районный суд Петербурга приговорил бизнесмена Игоря Саликова к трем годам и одному месяцу колонии общего режима, признав его виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и организации насильственных действий сексуального характера.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как считает следствие, в 2014 году Саликов купил iPhone 6 и попросил своего знакомого Климентия Цая установить на него программу для копирования записей разговоров, сообщений и фотографий. Этот телефон Саликов подарил жене.

На протяжении трех лет, считает СК, Саликов собирал информацию о жене и узнал, что у нее есть отношения с другим мужчиной. Из ревности он попросил свою знакомую Ирину Кузнецову познакомиться с приятелем жены и заманить его в квартиру «под предлогом вступления в интимную связь». В этой квартире его позднее встретил другой знакомый Саликова, и вынудил заняться с ним оральным сексом.

Когда у Саликова проходил обыск по этому делу, сотрудник ФСБ Илья Кирсанов воткнул ему в задний проход охотничий карабин «Тигр» и нанес множество других травм. Кирсанова позднее обвинили в превышении полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Цаю назначили 11 месяцев в колонии-поселении по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации,

Кузнецовой — три года условно за пособничество насильственным действиям сексуального характера. // Медиазона