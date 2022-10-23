Почему покупки апартаментов в маленьких городах на Кипре не теряют своей привлекательности

Кипр, небольшой солнечный остров в Средиземном море, разделенный историческим территориальным спором между турками и греками, остается одним из желанных убежищ для граждан разных стран, спасающихся от неопределенности и обреченности, вызванных вторжением России в Украину. Будучи самым восточным членом ЕС, Кипр долгое время был излюбленным местом для богатых людей благодаря относительно простому иммиграционному процессу, низким налогам и открытости для привлечения как можно большего количества иностранного бизнеса.

Сегодня спрос на апартаменты в этой стране не падает. Эксперты компании SPM Real Estate отмечают, что даже небольшой городок Протарас на юго-восточной части Кипра, который известен одними из самых красивых пляжей острова, переживает очередной бум спроса на квартиры. Протарас еще молодой город, который активно развивается и привлекает с каждым годом все больше туристов и инвесторов. Тихий курортный поселок находится недалеко от шумной и активной Айя-Напы, поэтому покупка апартаментов в таком городе может стать выгодным вариантом для сдачи в аренду и для личного сезонного отдыха, – отмечают специалисты компании.

Инвестировать в недвижимость на Кипре все еще очень выгодно

Небольшие города, такие как Протарас, не настолько заселены как Лимассол и Ларнака, поэтому спрос на жилье может отличаться. Учитывая вектор активного развития таких городов и любовь к ним среди туристов, это сулит большие перспективы. Здесь активно строятся новые ЖК премиум-класса с комфортабельными условиями и видом на море https://spm.estate/nedvizhimost-protaras. К примеру, по мнению экспертов компании, покупка апартаментов в Протарасе дает такие плюсы:

Одни из самых красивых пляжей Кипра. В городе широкая прибрежная линия с лазурной чистой водой и белоснежным песком. Пляжи Протараса отмечены Голубым флагом, что подтверждает чистоту и безопасность. Бухта Фигового дерева пользуется особой популярностью среди любителей тихого Средиземноморского отдыха.

Постоянное развитие. Для привлечения туристов и инвесторов в городе активно работают над улучшением инфраструктуры, строят новые жилые комплексы и заведения. Набережная Протараса после реконструкции увеличится до 15 км обустроенной зоны.

Развлечения для детей. В городе функционирует единственный на Кипре океанариум и луна-парк неподалеку, что особенно привлекает туристов с детьми.

Свобода выбора. Протарас еще не перенасыщен мигрантами, а значит можно спокойно выбирать подходящий вариант жилья для постоянного проживания или сдачи в аренду.

Получение ПМЖ. Покупка недвижимости на Кипре дает такую возможность инвестору и его близкой семье. При стоимости жилья от 300 000 евро можно оформить постоянный вид на жительство за 2 месяца. ПМЖ выдается бессрочно, а через 7 лет после получения можно претендовать на гражданство.

Комфортное расположение. Тихий и уютный Протарас находится в 15 минутах езды до более активной Айя-Напы, поэтому можно комбинировать спокойный отдых с возможностью выбраться на вечеринку.

Такие города только набирают обороты в развитии, но уже известны в мире как одни из красивейших курортов с лучшими пляжами Кипра. Иметь свое жилье в таком месте — отличное решение как для сбережения и увеличения капитала, так и для личного проживания.