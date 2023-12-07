Почему в Израиле сложно получить компенсацию за производственную травму без адвоката?

Несмотря на всеобщую социальную защиту со стороны Израильского государства и законные права всех трудящихся граждан на получение компенсации в случаях производственной травмы, на практике самостоятельно без юридической помощи добиться выплат, а тем более достойной суммы, крайне тяжело. В чем причины таких трудностей и несправедливости рассказывает адвокат по страховым вопросам Марк Вортман.

Выплаты по компенсациям – это убытки страховиков

Как поясняет адвокат, любые компенсационные выплаты за производственную травму – это прямые убытки страховой компании. Даже государственное ведомство соцзащиты – Институт национального страхования Израиля (Битуах Леуми) не заинтересовано в раздаче «направо-налево» денег. Это создает опасную для пострадавшего работника ситуацию, когда он де-факто становится заведомо подозреваемым в мошенничестве со страховыми выплатами за травму, полученную на работе, и вынужден доказывать, что он действительно достоин выплат.

Каждая страховая компания, в т.ч. и Битуах Леуми, содержит штат опытных в делах о компенсациях за производственные травмы адвокатов. Основная задача таких юридических отделов – доказать несоответствие условиям получения компенсационных выплат за травму на производстве или хотя бы уменьшить сумму до минимальной. Не заинтересован в выплатах и работодатель, который с радостью сотрудничает в свою пользу с юристами страховиков.

В такой ситуации пострадавший работник остается один на один с «акулами» юриспруденции, которые в своей теме, как рыба в воде. При этом рядовые граждане слабо знают трудовое законодательство, условия признания травмы производственной, нюансы и тонкости получения компенсации, методику расчета суммы и кто ее должен выплачивать. Кроме того, несчастный случай на производстве – это стрессовая ситуация, в результате которой травмированный сотрудник еще больше склонен наделать непоправимых ошибок.

В результате такой атаки опытных адвокатов на юридически неграмотного человека, получившего на работе травму, пострадавший в лучшем случае получает ничтожно мизерную компенсацию или вовсе лишается выплат, поскольку работодатель с юристами страховой компании обернут дело так, что в несчастном случае виноват будет сам работник, якобы грубо нарушивший технику безопасности.

Адвокаты страховых компаний и юристы Битуах Леуми знают все «подводные камни» процесса признания травмы производственной и начисления компенсационных выплат, ловко пользуясь ими на абсолютно законных правах. Причин для отказа в компенсации много, но большинство пострадавших от травм на работе сталкиваются со следующими:

нет задокументированных фактов травмы на работе;

плохая доказательная база;

нарушение порядка фиксации несчастного случая и подачи документов;

отказ работодателя в предоставлении бланка 250.

По словам адвоката по делам о компенсации за производственные травмы Марка Вортмана, в его адвокатский офис часто обращаются пострадавшие на производстве люди, столкнувшиеся с отказом в выплатах от Битуах Леуми или страховой компании по одной из перечисленных причин, а иногда и сразу по нескольким.

Как правильно задокументировать факт производственной травмы?

Неправильно или не вовремя задокументированные доказательства несчастного случая на работе – одна из самых распространенных проблем, с которыми приходят к адвокатам пострадавшие на производстве работники, не добившись компенсации. Как и в экстренной медпомощи, в скорой юридической помощи есть правило «золотого часа», когда нужно по горячим следам успеть:

собрать доказательства;

описать обстоятельства травмирования;

записать контакты свидетелей.

С течением времени работодатель сможет замести следы или даже подтасовать факты, в т.ч. и сфальсифицировать документы по инструктажу о технике безопасности, установить предупреждающие таблички, необходимые ограждения и привести условия работы на производстве в соответствии с правилами охраны труда. По словам адвоката, именно несоответствие рабочих мест требованиям трудового законодательства и приводит к производственным травмам со всеми вытекающими для работодателя последствиями, а для пострадавшего работника – компенсацией.

“Незамедлительно вызывайте опытного в делах о компенсациях за травмы на производстве адвоката сразу после вызова скорой медицинской помощи. Юрист сможет грамотно и с холодной головой, в отличие от находящегося в стрессе пострадавшего, собрать всю доказательную базу, необходимую для получения максимальной суммы выплат от Института нацстрахования, работодателя и страховой компании.” – советует юрист.

Некоторые сотрудники попросту боятся за свое рабочее место и не хотят ссориться с работодателем, поэтому неохотно сотрудничают с пострадавшим на производстве коллегой. Адвокату достаточно вовремя взять у них контакты, чтобы потом при необходимости судебного разбирательства суд вызвал их в качестве свидетелей и вот тогда им уже придется говорить все, как есть.

Вторая трудность – нежелание работодателя выдавать бланк 250. По сути, оформляя этот документ, он уже косвенно признает факт травмы подчиненного. Поэтому многие нерадивые руководители всячески затягивают с выдачей бланка оказания медпомощи работнику на производстве. Любой опытный адвокат напомнит такому работодателю об уголовной ответственности за подобные действия и может вызвать полицию. После такой грамотной юридической аргументации, руководители обычно сразу идут на сотрудничество и выдают бланк 250.

Почему не стоит обращаться в суд за компенсацией без адвоката?

Даже если пострадавший на производстве работник не обратился вовремя за юридической помощью и в Битуах Леуми ему отказали в компенсационных выплатах, нельзя идти в суд самостоятельно. Юристы страховых компаний, в т.ч. и государственного ведомства, в ходе судебного заседания ловко обернут дело против самого истца, и тогда будет практически невозможно что-то исправить.

Адвокат Марк Вортман рекомендует обратиться в адвокатское бюро и совместно с юристами разработать стратегию признания через суд травмы как производственной с требованием возмещения максимальной суммы компенсации.