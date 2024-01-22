Подружжя 6 років ховало в домі тіло померлого батька, щоб отримувати його пенсію

Подружжю з Канзасу (США) висунули звинувачення у шахрайському отриманні понад 215 тисяч доларів у вигляді пенсійних виплат. Для цього пара шість років переховувала в будинку тіло батька, який помер.

Як зазначає поліція штату, цифрові записи кардіостимулятора Майка Керролла свідчать, що він помер у 2016 році, коли йому був 81 рік, пише Kansas City Star. Однак його тіло правоохоронці виявили лише у 2022 році – після того, як його зять Кірк Ріттер подзвонив у поліцію, щоб повідомити про його смерть, додає АР News.

Правоохоронці почали розслідувати справу, як “смерть за загадкових обставин”, однак згодом судмедекспертиза встановила, що чоловік помер природною смертю.

За словами прокурорів, 61-річна дочка і 61-річний зять Керролла отримували його пенсію в той час, як його “муміфіковане” тіло лежало на власному ліжку в будинку.

Члени родини розповіли, що у 1990-х роках Ріттери переїхали у будинок, який Керол купив разом зі своєю дружиною. Вони фінансово залежали від батька і в останні роки його життя опікувалися ним.

Родичі додають, що подружжя постійно вигадувало різні відмовки, чому до Майка Керролла не можна додзвонитися чи навідатися.

2 лютого подружжя Ріттерів постане перед федеральним судом для пред’явлення звинувачень за кількома статтями.

Нагадаємо, британець два роки зберігав тіло друга в морозилці. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що його “вразило горе” і він не хотів відпускати його. // Бура Ірина, журналістка УП.Життя