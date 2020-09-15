Подсудимый разделся на заседании и пригрозил судье своим половым органом

За это ему добавили статью УК

Собственные гениталии продемонстрировал служителю Фемиды 34-летний житель Омска, доставленный в храм правосудия. Сибиряк и до этого устроил драку с сотрудниками полиции, за что был привлечен к уголовной ответственности, а дикая выходка во время процесса добавила к обвинению еще одну статью УК.

Как стало известно «МК», шокирующий эпизод произошел в одном из кабинетов суда подмосковного Лыткарино. Тот день у омича вообще складывался не лучшим образом. Он подрабатывал в такси и во время очередного рейса на своей «Киа Рио» столкнулся с грузовиком. Поскольку Сергей (так звали водителя) выглядел чересчур возбужденным, стражи порядка доставили его в отдел полиции на медосвидетельствование. Но проходить эту процедуру мужчина не пожелал. Более того, он затеял драку и поколотил двоих автоинспекторов.

Это предопределило судьбу шофера. Против него возбудили уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти). В тот же день Сергея повезли в суд, чтобы избрать ему меру пресечения. А там шофер, видимо, решил сполна продемонстрировать негативное отношение к силовым структурам и органам власти. На заседании он стремительно разделся догола и стал махать своими причиндалами в сторону судьи.

Разумеется, ничем хорошим это не кончилось. Его поместили под стражу и обвинили еще и в неуважении к суду. К тому же выяснилось, что ненависть к правоохранительным органам у Сергея в крови: в июле прошлого года в родном Омске его оштрафовали на 8000 рублей за оскорбление представителя власти.

На этот раз штрафом таксист не отделался: он получил 1 год 2 месяца колонии-поселения. Правда, сидеть ему придется совсем недолго: полгода в СИЗО сибиряку зачли за год на зоне.