Пока наши зэки занимаются телефонным мошенничеством, в Мексике заключенные снимают хардкорное гей-порно и продают на Onlyfans

Пока отечественные заключенные занимаются телефонным мошенничеством, закидывая нас всех звонками от имени «службы безопасности банка», латиноамериканские зэки пошли еще дальше. Издание VICE рассказывает о странице на Onlyfans, которую создали осужденные одной из тюрем Мексики.

Заключенные снимали хардкорное гей-порно, и в этой схеме явно не обошлось без коррупции. Большая часть заработка, судя по полученным сведениям, шла в карманы охранников, пишет DISGUSTING MEN.

Аккаунт на Onlyfans назывался просто « » (также internos_cereso) и был создан заключенными тюрьмы Сан-Мигель в штате Пуэбла в центральной Мексике. Тюрьма — одна из самых крупных в стране, в ней сидит половина всех заключенных штата. Она же печально известна как крайне коррумпированное учреждение. Да и сам штат славится своим кумовством и беззаконием; недавно очередной глава службы общественной безопасности Пуэбла был отстранен из-за обвинений в коррупции. В общем, неудивительно, что порнобизес за решеткой расцвел именно здесь.

Как пишет VICE, контент страницы был довольно хардкорным: по большей части это оральный секс и оргии сокамерников. Однако были и «модельные» фото и видео, где арестанты кичились своими татуировками тюремных банд.

Всего на странице было 79 видео и 73 фотографии. Подписка на канал стоила 6 долларов.

Само собой, съемки и даже телефоны в тюрьмах Мексики находятся под запретом. Однако заключенные постоянно проносят их. Многие из них даже занимаются привычным нам ремеслом: телефонным мошенничеством от лица банков или мнимых родственников. Но есть и латиноамериканская специфика: мексиканские арестанты чаще используют телефоны для того, чтобы звонить случайным людям и запугивать их в надежде на то, что те перечислят деньги.

Все это делается с негласного согласия охраны тюрем, руководство имеет с этого львиную долю, и это ни для кого не секрет. Журналисты издания пишут о том, что без взяток не обошлось и в случае с порно: якобы сами осужденные сообщали о том, что регулярно платят «взносы» для того, чтобы продолжать съемки. Этому удалось найти косвенные доказательства: на счета охранников Сан-Мигеля регулярно приходили фиксированные суммы денег и сообщения через Telegram от неизвестных. Единственное, в чем заключенных ограничивала охрана — это качество изображения. Все делалось исключительно на старые телефоны.

Сам аккаунт internos_cereso уже закрыт. Сначала он стал вирусным по всей Латинской Америке (комментарии здесь оставляли даже фанаты из Венесуэлы). Но вскоре популярность оказалась чрезмерной: об этой странице начали рассказывать крупнейшие испаноязычные СМИ мира. Журналисты ожидают скандальных увольнений среди чиновников и охраны, но пока со своего поста ушел лишь упомянутый глава службы безопасности штата Пуэбла. Был закрыт и аккаунт «тюремной порностудии» в твиттере.

Удивительно, что удаление аккаунтов не произошло раньше. Не факт, что участников принуждали к съемкам. Но скандал поднял тему, которая почти всегда замалчивается: порносайты и соцсети быстро банят аккаунты, когда есть минимальнейший намек на сексуальное насилие над женщинами и детьми (оно и понятно), но почти всегда игнорируют случаи, когда имеет место насилие над мужчинами.

Как бы то ни было, комментарии фанатов были сплошь позитивными. Некоторые даже писали о том, что парни явно идут по пути исправления — по крайней мере из тюрьмы они выйдут не нищими, и им не придется грабить ради пропитания. Многие из комментаторов использовали латиноамериканский тюремный сленг, к тому же 99% посетителей страницы были мужчинами. Так что значительная часть зрителей сама состояла из криминальных элементов.