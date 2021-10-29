Покончил с собой российский генерал, говоривший о следе спецназа в убийстве журналиста Холодова

В подмосковной Ивантеевке с собой покончил генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Белянин, сообщает «РЕН ТВ». В 1990-е годы он проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста «МК» Дмитрия Холодова.

Тело Белянина было найдено в квартире в Ивантеевке. В последнее время он жаловался на здоровье.

Сейчас по факту происшествия проводятся следственные действия.

Холодов погиб 17 октября 1994 года от взрыва мины в портфеле-дипломате в здании редакции «МК». Белянин же в девяностые был первым заместителем начальника штаба ВДВ. В суде по делу Холодова он, в частности, дал показания о том, что ему не разрешали проверять деятельность 45-го полка ВДВ, хотя он должен был этим заниматься по должности. В суде Белянин говорил, что, по его мнению, к убийству Дмитрия Холодова причастны спецназовцы ВДВ. // МК