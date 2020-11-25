Полицейские подбросили мужчине наркотики по просьбе его жены

Ответить придется и супруге, и полицейским

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении уже бывших сотрудников полиции, которые подбросили наркотики местному жителю. Причем подставить мужчину попросила его же супруга.

Женщина решила избавиться от мужа, устав от постоянных скандалов с драками, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СКР Наталью Рудник.

Тогда она обратилась за помощью к своим друзьям из полиции, после чего глава отдела по контролю за оборотом наркотиков и участковый одного из территориальных подразделений решили убить двух зайцев одним выстрелом — и помочь подруге, и повысить раскрываемость.

В августе прошлого года полицейские передали женщине наркотики, которые она подложила в вещи супруга. Это вещество у него позже изъяли оперативники. В результате было возбуждено уголовное дело, дошедшее до суда.

Однако затем дело было направлено на дополнительное расследование, в ходе которого сотрудники ФСБ выявили сговор. В результате бывшие сотрудники МВД были обвинены в незаконном обороте наркотиков и превышении полномочий, а их знакомая — в пособничестве. // МК