Поліція Чехії підозрює подружжя росіян у шпигунстві у справі про вибухи на складах боєприпасів

Поліція Чехії в рамках розслідування вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях порушила кримінальну справу стосовно колишнього російського військовослужбовця з чеським паспортом Ніколая Шапошника та його дружини Олени, яких підозрюють у шпигунстві.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише чеське видання Respekt.

За даними поліції та секретної служби BIS, за вибухами стояла російська військова розвідка ГРУ. Із самого початку поліція розслідувала, чи був у ГРУ РФ у Чехії хтось, хто допомагав їй у підготовці операції.

Джерела видання повідомляють, що поліція зафіксувала листування електронною поштою між парою та генерал-майором Олександром Авер’яновим, який керував операцією ГРУ у Врбетицях.

«Змістом електронних листів була конфіденційна інформація про склади зброї, наприклад, про переміщення військової техніки. Через це поліція порушила кримінальну справу», — сказало джерело.

Авер’янов був у тіснішому контакті з Шапошниковими, ніж це було відомо раніше. Сім’я Шапошникова підтвердила одну взаємну зустріч у Лісабоні на початку жовтня 2014 року. Склад із боєприпасами вибухнув лише за кілька днів — 16 жовтня 2014 року.

Дочка Шапошникова описує, що генерал приєднався до сім’ї під час екскурсії пам’ятками Лісабона, попередньо представившись «Андрієм». «Ми зустрілися за кавою, подивилися Португалію з погляду туризму. Просто поїздка, під час якої він приєднався до нас», — сказала дочка Шапошникова, коли журналісти прийшли до неї додому в північній Моравії.

Сам Шапошников та його дружина не відповіли на запитання про Авер’янова. Якийсь час тому вони заявили чеському телеканалу, що не знають жодних агентів.

Склади у Врбетицях були здані в оренду Imex Group, на яку працює Шапошников. Його адвокат Радек Ондруш написав в електронному листі, що йому нічого не відомо про контакти Шапошникова.

Про важливість справи Врбетиці для ГРУ свідчить і той факт, що незадовго до вибуху Авер’янов був неподалік Врбетиці. Поліція з’ясувала, що він зупинився у словацькому курорті, який знаходиться за дві години їзди від складів. Поліція та спецслужби вважають, що вибух контролювала Москва, зокрема про це свідчить і те, що Авер’янов брав безпосередню участь в акції.

Сам вибух мали скоїти агенти ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Вони є офіцерами спецпідрозділу ГРУ 29155 і після Врбетиці у 2018 році намагалися отруїти колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочку у Солсбері.

Слідство поки не показало, чи Чепіга та Мішкін проникали безпосередньо на склад боєприпасів. Є дані, що на той час вони перебували в Чехії та переїхали до Моравії. Після вибуху вони обидва були удостоєні найвищої державної нагороди Росії — Героя Росії, а також було нагороджено чотирьох інших учасників підрозділу, причетних до справи.

Чеські спецслужби працюють із версією, що метою нападу була зброя болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева, яка мала бути готовою до експорту з Врбетиці в Україну для боротьби з проросійськими силами на Донбасі.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.