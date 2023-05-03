Поліція Фінляндії підозрює, що будівельники з Латвії, Естонії та України стали жертвами торгівлі людьми – перед судом постануть 11 людей

Розслідування вели спільно з поліцією Естонії, передає Служба новин Yle. Центральна кримінальна поліція (Keskusrikospoliisi) спільно з поліцією Естонії провела розслідування ймовірних випадків торгівлі людьми за обтяжуючих обставин у будівельному секторі.

Жертви – переважно громадяни Латвії, Естонії та України. Серед тих, хто опиниться на лаві підсудних, переважно громадяни Естонії. Зображення: Markku Ulander / Lehtikuva

Згідно зі слідством, іноземців із Латвії та Естонії заманювали до Фінляндії для роботи в умовах, що нагадують примусову працю. За даними поліції, група отримала від своєї злочинної діяльності 2,3 мільйона євро.

У якості відповідачів у справі проходять 11 осіб. Прокуратура пред’явила обвинувачення, зокрема, у торгівлі людьми за обтяжувальних обставин, шахрайстві з пенсійними внесками за обтяжувальних обставин і злочинах із застосуванням вогнепальної зброї.

Попереднє розслідування показало, що підозрювані залучали працівників для виконання різноманітних завдань у сфері будівництва через засновані ними фірми. Підозрюється, що працівників, які приїхали до Фінляндії, вводили в оману, втягували в борги, і в цьому випадку згода працівника на роботу не може вважатися свідомим і добровільним вибором.

– За інформацією поліції, підозрювані, наприклад, скористалися залежністю відповідних осіб від роботодавця через відсутність у них знань мови та брак ресурсів. Крім того, у ході попереднього розслідування підозрюється, що на деяких співробітників були спрямовані насильство та погрози, – говорить в пресрелізі керівник розслідування, комісар з кримінальних справ Марко Хейнонен з Центральної кримінальної поліції.

Поліція підозрює, що умови праці для багатьох фігурантів справи були поганими. Робочі дні були довгими, а можливості зробити перерву не давали. У кількох випадках заробітна плата була частково або повністю не виплачена.

Потерпілих можуть бути сотні. Як правило, працівники були зареєстровані як легкі підприємці (kevytyrittäjät) в компанії, що надає послуги з виставлення рахунків, фактично не знаючи про домовленості та не розуміючи, що таке легке підприємництво.

Правоохоронці вважають, що насправді це були трудові відносини відповідно до Закону про трудові договори, і в цьому випадку компанія мала обов’язок піклуватися про умови праці працівників.

– Метою цієї домовленості було, серед іншого, уникнути виконання обов’язків роботодавця, зменшити зарплату, перевести гроші від потерпілих до підозрюваних та уникнути виплат пенсійного страхування. Легке підприємництво дозволило штучно зменшити заробітну плату потерпілих шляхом вирахування з неї різних витрат, – каже керівник розслідування Хейнонен.

Організація обіцяла робітникам безкоштовне житло у Фінляндії та зарплату за виконану роботу. Працівники, які прибували до Фінляндії, насправді мали платити за житло, а із заробітної плати працівників вираховували різні витрати, наприклад, на спецодяг та обладнання, про що заздалегідь не домовлялися.

Крім того, роботодавець накладав грошові штрафи і утримав суми із зарплати, які пояснювали, наприклад, пропусками, неякісно виконаною роботою або використанням телефону в робочий час.

За даними попереднього розслідування, зарплата кількох осіб була настільки низькою, що вони навіть заборгували своєму роботодавцю.

Жертви – переважно громадяни Латвії, Естонії та України. Серед тих, хто опиниться на лаві підсудних, переважно громадяни Естонії.

Фінські будівельні компанії, в яких працювали позивачі, не підозрюються в будь-яких кримінальних злочинах.