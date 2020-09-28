Полиция Кипра проведет расследование возможных преступлений 7 человек получивших «золотые паспорта»

Полиции Кипра юридическая служба дала указание начать расследование возможных уголовных преступлений, связанных с тем, что семь человек получили кипрское гражданство под ложным предлогом или путем утаивания важной информации.

Юридическая служба провела оценку отчета специальной комиссии, возглавляемого главой CySEC Димитрой Калогиру, о предоставлении гражданства за инвестиции с 2012 по 2018 годы. Дело, переданное в полицию, было расследовано Спецкомиссией, отмечает издание Сyprus Daily News..

Другая комиссия под председательством бывшего главы Верховного суда Миронаса Николатоса, созданная генпрокурором для расследования случаев натурализации иностранных бизнесменов и инвесторов с 2007 года по август 2020 года, также начала свою работу.

Спецкомиссия пока изучила 12 файлов, включающих 42 человек, считающихся «высокорисковыми». Было обнаружено, что 10 файлов с участием 35 человек соответствовали формальным критериям, а два файла, касающихся семи человек, не соответствовало, хотя этим лицам гражданство было предоставлено.

Согласно результатам расследования, семь человек — это четыре разных файла — получили гражданство под ложным предлогом или путем утаивания важной информации. Эти дела были переданы генеральному прокурору, чтобы решить, имело ли место преступление и должно ли государство начать процесс аннулирования паспортов.

Комиссия также рекомендовала лишить гражданства еще 12 человек (три файла), разыскиваемых властями своих стран.