Полиция начинает расследование по факту эксплуатации украинцев на финских стройплощадках

Полиция начинает расследование по факту эксплуатации украинцев в качестве нелегальной рабочей силы.

История Владимира, Артёма и Евгения очень типична. Украинским рабочим пообещали хорошо оплачиваемую и, что немаловажно, легальную работу в Финляндии – рабочие рассчитывали получить 12 евро в час, отмечает Yle.

Фото: Antti Haanpää / Yle

Поначалу все было отлично. В Эстонии им оформили документы, и оттуда строители прибыли в Финляндию. На месте их встретил украинский предприниматель, который ознакомил с работой и дал ключи от съемной квартиры. Именно на фирму этого предпринимателя и должны были работать украинцы.

Жареным запахло после того, как выяснилось, что на открытый в финском банке счет поступает только часть зарплаты — остальное выдается наличными. Вскоре Владимир, Артём и Евгений поняли, что фирма их работодателя задействована в темной схеме с участием еще двух предприятий: одна компания в Эстонии оформляет разрешения на работу и улаживает вопросы социального страхования, вторая компания обеспечивает строителей всеми документами, необходимыми уже непосредственно для работы на финской стройке. Что касается украинского предпринимателя, то он на месте осуществляет контроль над рабочей силой.

Финские строительные компании заключали контракт на субподрядные работы сразу с тремя вышеупомянутыми фирмами, которые на бумаге также имели субподрядный контракт между собой. В итоге, украинским строителям было непонятно, на кого именно они работают.

В трехкомнатной квартире, снятой украинским предпринимателем, проживало семь строителей. Вся их зарплата почти полностью уходила на жилье и питание. По словам Владимира, у него удержали с зарплаты 700 евро за оказание посреднических услуг и оформление документов. Кроме того, каждому из семи строителей приходилось платить 300 евро за аренду, что значительно превышало общую стоимость жилья в месяц.

Строители, не знавшие о том, что в Финляндии они должны получать столько же, сколько и финские рабочие, на практике зарабатывали в несколько раз меньше. Ни о каких сверхурочных ни шло и речи. Письменной документации о зарплате им тоже не предоставляли.

— Нам говорили, что недоплаченные деньги скоро придут или что сначала зарплата идет в Эстонию, а оттуда ее пока не удается перевести. Какие-то отговорки всегда находились, — рассказывает Артём.

За два месяца до окончания контракта платить вообще перестали, а предприниматель исчез. По словам Евгения, их работодатель задолжал некоторым из украинцев несколько тысяч евро.

Хороший работник – несведущий работник

Нелегальных рабочих легко держать в узде. Многие из них боятся депортации или полной потери доходов.

В профсоюзе строителей Финляндии рассказывают, что как только иностранцы открывают рот, то есть жалуются профсоюзным представителям, их увольняют или отправляют в вынужденный отпуск. В Финляндии работает несколько сотен нелегальных строителей – большинство из них украинцы.

– Хороший работник – это несведущий работник. Как только человек узнает о своих правах, начинает более менее понимать по-фински, от него тут же стараются избавиться, – говорит региональный представитель профсоюза строителей Урмет Ару.

По данным Yle, украинцы работают в Финляндии как на больших, так и на маленьких стройках. Например, в Эспоо на строительстве западной ветки метро нелегально задействовали около 50 украинцев.

Региональное государственно-административное ведомство (Avi) сообщает, что с 2017 года только в Южной Финляндии без надлежащих документов работало более 250 строителей – большинствоиз них были украинцами.

Между тем, многие готовы работать за маленькие деньги, так как даже этот крохотный по местным меркам заработок выше того, что они получали на родине.

Полиция начинает широкомасштабное расследование

Полиция, по информации Yle, получила данные о нелегальной эксплуатации почти 20 украинцев. Заявления касаются различных фирм, но во всех заявлениях прослеживается общая схема: рабочих привозят через Эстонию, создаются фиктивные компании, заключаются длинные цепочки субподрядных контрактов.

Полиция считает, что в делах замешана международная преступность – речь идет о тяжких экономических преступлениях и торговле людьми.

Проблема использования нелегальной рабочей силы и связанные с этим преступления вызвали отклик в правительстве. Премьер-министр Санна Марин (СДП) заявила, что необходимо найти все средства для предотвращения подобной эксплуатации людей. Подобными мерами могут стать: криминализация практики выплаты заниженных зарплат, коллективные иски организаций, расширение полномочий органов охраны труда и увеличение ресурсов.