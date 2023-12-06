Поліція Непалу затримала 10 осіб, які вербували найманців до російської армії
Зловмисники незаконно брали з людини до 9 000 доларів і відправляли їх до Росії за “гостьовими” (туристичними) візами.
У Непалі поліція затримала 10 осіб, які брали з безробітних молодих людей гроші за туристичні візи, а потім відправляли їх для незаконного призову в армію Росії.
Про це повідомляє Reuters.
Начальник районної поліції Катманду Бхупендра Хатрі розповів, що зловмисників затримали проттягом останніх кількох днів “за наводками”. Наразі вони перебувають під вартою.
За словами Хатрі, затримані незаконно брали з кожної людини до 9 000 доларів і відправляли їх до Росії за “гостьовими” (туристичними) візами, в основному через ОАЕ. Потім їх вербували до армії РФ.
Зазначимо, що громадяни Непалу, крім своєї армії, можуть служити в арміях Британії та Індії. З Росією таких домовленостей нема.
Днями Непал звернувся до Москви з проханням не вербувати своїх громадян і негайно відправити всіх непальських солдатів назад до країни.
Чому Росія вербує іноземців і де вона це робить
- Вербувати іноземних найманців, а не лише власних ув’язнених злочинців, Росія почала ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Є дані про вербування громадян Куби через оголошення про роботу кухарями і будівельниками, афганських солдатів спецпризначення, білорусів, сирійців, мешканців балканських країн, мігрантів із Центральної Азії та інших країн.
- Росія вербує переважно громадян бідних країн або мігрантів, обіцяючи їм високі зарплати. Вербування іноземців дозволяє Кремлю уникнути непопулярної мобілізації перед “виборами”, а також поповнити лави окупантів після втрат.
- За оцінкою Міністерства оборони Великої Британії, Кремль намагається набрати іноземців, аби мати можливість менше відправляти на війну своїх громадян перед “виборами” президента, що відбудуться у 2024. З червня 2023 Росія закликала громадян сусідніх із нею країн піти на війну проти України. У Вірменії та Казахстані були онлайн-реклами, що пропонували $5140 початкових виплат та зарплати від 1973 доларів. З травня 2023 РФ зверталася до мігрантів із Центральної Азії з закликом іти воювати в обмін на прискорене отримання громадянства та зарплати по 4160 доларів. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій попри зростання втрат.