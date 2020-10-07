Польша оштрафовала российский «Газпром» на $7,6 млрд. из-за «Северного потока-2»

Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность «Северного Потока-2».

Антимонопольный комитет Польши UOKiK оштрафовал российский «Газпром» на $7,6 млрд и наложил штраф в размере $61 млн на пять компаний, финансирующих «Северный поток-2», за строительство газопровода без его согласия.

Об этом говорится в сообщении UOKiK.

«Согласно решению президента Управления по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2», — говорится в заявлении.

Производство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума «Северный поток-1») заключили ряд соглашений по финансированию «Северного Потока-2».

Это, в свою очередь, подтвердило их важную и необходимую роль во всем проекте. Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность «Северного Потока-2».

Напомним, в августе Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2». Российский монополист отказался предоставить документы о финансировании строительства газопровода.

Расследование по «Северному потоку-2» продолжается в Польше несколько лет. В прошлом году Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши оштрафовало одного из участников проекта, компанию Engie, на 40 миллионов евро также за отказ предоставить документы и другую необходимую для расследования информацию.

Против строительства «Северного потока-2» выступают Соединенные Штаты Америки. В июле США усилили давление на европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». // LB.ua