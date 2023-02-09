Польща розширила можливості використання документів України, які дозволяють участь у дорожньому русі

Це стало можливим після внесення Польщею змін до Закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави». Нові норми ухвалено 13 січня 2023 року.

Відповідно до цих змін, посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року навіть, якщо термін дії такого посвідчення вичерпався. А також усі громадяни, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в нашій країні, можуть вільно пересуватись по території Республіки до 31 грудня 2023 року без виїзду на територію України.

Це положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща — зокрема й тих, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року.

Про ці зміни повідомило Посольство України в Польщі на своїх офіційних ресурсах.

Головний сервісний центр МВС своєю чергою нагадує, що у співпраці з паспортним сервісом ДП «Документ» у Польщі надається послуга обміну національного посвідчення водія на такі ж українські посвідчення водія у 4 центрах:

Варшава, 02-222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ «Blue City», 2 поверх);

Гданськ, 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;

Краків,31-154, Pawia, 5 (ТЦ «Galeria Krakowska», 2 поверх, вхід з паркінгу сектору С);

Вроцлав, 54-118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).

Якщо перелік послуг, які можуть надавати адміністратори центрів ДП «Документ» за кордоном розшириться, ми обов’язково поінформуємо про це. Слідкуйте за змінами на всіх ресурсах Головного сервісного центру МВС.

Головний сервісний центр МВС