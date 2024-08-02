Польща запроваджує нові виплати для українських біженців

Українці зможуть отримати нову фінансову підтримку

З жовтня 2024 року українські родини з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Ця нова програма допомоги має на меті полегшити адаптацію та забезпечити більш стабільне життя українських біженців у Польщі. Однак, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати певним критеріям.

Як пише Inpoland.net.pl, програма Aktywny rodzic забезпечить три види фінансової підтримки.

Aktywni rodzice w pracy – для працюючих батьків.

Aktywnie w domu – для тих, хто виховує дитину вдома.

Aktywnie w żłobku – на послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Доступ до допомоги матимуть українці, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року. Щоб претендувати на допомогу, заявники повинні відповідати наступним умовам:

Мати статус UKR (громадянина України) для себе та дитини.

Перебувати на території Польщі безперервно протягом 365 днів на момент подання заяви.

В рамках програми Aktywnie w żłobku українці зможуть отримати фінансову підтримку для:

Оплати ясел.

Оплати дитячих клубів.

Оплати денної няні.

Допомога надаватиметься до трьох років. У випадку труднощів з дошкільною освітою, виплати триватимуть до завершення навчального року, коли дитині виповниться чотири роки.

Розмір допомоги складе:

1,5 тис. злотих щомісяця на одну дитину (15,2 тис. грн).

1,9 тис. злотих щомісяця на дитину з інвалідністю (19,3 тис. грн).

До слова, 2025 року Польщі введуть нові умови для призначення допомоги «800 Плюс» для українських біженців на дітей, які проживають у країні. Батьки повинні при поданні заяви вказувати навчальний заклад, в якому навчається їхня дитина в Польщі. Цю інформацію будуть ретельно перевіряти.

Нагадаємо, з 1 липня 2024 року, у Польщі змінилися положення закону про допомогу громадянам України. Продовжено легальність перебування для українців, введено нові регуляції щодо інструментів підтримки осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це зумовлено необхідністю адаптації законодавства до сучасних викликів, які відрізняються від тих, що були у 2022 чи навіть 2023 роках. // Главком