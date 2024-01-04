Поляки поновили блокування руху вантажного транспорту навпроти пункту пропуску «Медика – Шегині»

За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 09.00 на території Польщі, на дорозі перед пунктом пропуску «Медика» (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», поновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів.

У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд із Польщі, так і на в’їзд.

На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок. Водночас організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії із польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон.

Нагадаємо, що з 24 грудня 2023 року блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» було призупинено. За цей час за добу на вʼїзд в Україну проїжджало близько 300 ваговозів. У пунктах пропуску «Краківець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне» та «Ягодин-Дорогуськ» ускладнення руху вантажівок триває ще з листопада минулого року. У зв’язку з чим, станом на ранок сьогодні на цих напрямках з боку суміжної сторони на в’їзд в Україну очікують майже 1400 вантажівок.

ДПСУ