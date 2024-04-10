Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі (відео)

Мігранти були дуже агресивні, жбурляли гілки і каміння
Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники та військові їх зупинили. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.
За інформацією прикордонників, 10 квітня близько 10:00 була спроба незаконного перетину кордону біля селища Біловежа. Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі через річку Пшеволка.
У польській прикордонній службі зазначили, що мігранти були дуже агресивні – жбурляли гілки і каміння.
Під час інциденту в іноземців вилучили небезпечний інструмент із дерева та цвяхів.
Прикордонники зазначили, що спробу мігрантів прорватися до Польщі вдалося зірвати і мігранти відступили вглиб Білорусі.