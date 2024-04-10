Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі (відео)

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Мігранти були дуже агресивні, жбурляли гілки і каміння

Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники та військові їх зупинили. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

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