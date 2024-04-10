Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі (відео)

Мігранти були дуже агресивні, жбурляли гілки і каміння

Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники та військові їх зупинили. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

За інформацією прикордонників, 10 квітня близько 10:00 була спроба незаконного перетину кордону біля селища Біловежа. Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі через річку Пшеволка.