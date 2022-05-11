Португалія розслідує передачу Росії інформації про українських біженців

Російське подружжя в центрі для біженців фотографувало документи українців і допитувало їх.

Поліція Португалії провела обшук у муніципальному центрі підтримки біженців за звинуваченням у передачі Росії особистих даних українських біженців.

Про це ввечері 10 травня повідомило агентство Reuters.

Старт скандалу дала публікація газети Expresso 29 квітня, де стверджувалося, що російське подружжя з подвійним громадянством, Ігор Хашин та його дружина Юлія, фотографувало особисті документи біженців та допитувало їх про місцезнаходження членів їхніх сімей в Україні.

Expresso повідомляє, що служба безпеки Португалії уважно стежила за діяльністю Хашина з моменту анексії Криму в 2014 році. Зазначається, що міська влада Сетубала, де більшість має Комуністична партія Португалії, допомагала «співпраці» подружжя із центром для біженців.