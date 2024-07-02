Посол Вірменії в Росії Вагаршак Арутюнян віддав шану російським вбивцям та ґвалтівникам

У вівторок посол Вірменії в Росії Вагаршак Арутюнян під час поїздки до російського міста Курськ поклав квіти до каменю «на честь воїнів, які загинули у спеціальній військовій операції». Арутюнян, ймовірно, став першим представником іноземної держави, який «вшанував пам’ять» знищених в Україні російських загарбниках які в лавах російської армії, що вторглася в Україну, вбивали та ґвалтували українців.

Відео покладання квітів до пам’ятного каменю загиблим учасникам вторгнення в Україну опублікувало РІА «Новини», повідомляє видання Агентство. На ролику видно, що Арутюнян поклав букет до пам’ятника тим хто вчиняв геноцид в Україні, а й після цього вклонився йому. Також послу показали експозицію, присвячену вбитому в Україні окупанту Артуру Лапшину, якому дали звання Героя Росії.

Інше держагентство ТАРС у замітці про відвідання Курська згадало покладання квітів на меморіалі пам’яті загиблих у Велику Вітчизняну війну, але про залишений букет біля каменю на честь учасників вторгнення в Україну повідомляти не стало.