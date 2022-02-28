Посольство США у Росії закликало своїх громадян негайно покинути країну

Громадян США закликають поїхати з Росії, поки це можна зробити комерційними рейсами.

Посольство Сполучених Штатів Америки у Росії закликає своїх громадян «негайно» покинути країну.

Про це повідомляє CNN.

Заклик пов’язаний із тим, що багато авіаліній скасовують рейси в та з Росії, а країни закривають небо для російських авіаліній.

«Американські громадяни мають подумати про виїзд з Росії негайно, доки комерційні рейси ще доступні», — заявляють у посольстві і нагадують, що Сполучені штати наразі маркують Росію як країну, куди не треба їхати.