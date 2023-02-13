Посольство США в Росії вчергове закликало своїх громадян виїхати з країни

Громадян Сполучених Штатів закликали не їздити до росії через “непередбачувані наслідки” повномасштабного вторгнення рф в Україну, а також потенційну можливість переслідувань і відбору американців для затримання.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на сайт посольства США у рф.

Зазначається, що громадяни США, включно з колишніми та нинішніми урядовими та військовими особами та приватними особами, які займаються бізнесом, які відвідують або проживають у росії, безпричинно допитувалися та отримували погрози від російських офіційних осіб. Вони можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження та вимагання, вказують у диппредставництві.

Окрім цього, наголосили у посольстві, спецслужби рф посилили “свавільне застосування місцевих законів”, спрямованих проти іноземних і міжнародних організацій, які вони вважають “небажаними”.

У дипмісії також зауважили, що у зв’язку з мобілізацією в країні-агресорі, росія може відмовитися визнати громадян США з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги, піддати їх мобілізації та перешкодити їх виїзду з росії та/або призвати їх.

Також американцям радять утриматися від участі у політичних або соціальних протестах, не фотографувати місцевих правоохоронців на цих заходах.

“Здатність уряду США надавати звичайні або екстрені послуги громадянам США в росії сильно обмежена, особливо в районах, віддалених від посольства США в москві, через обмеження російського уряду на поїздки персоналу та персоналу посольства, а також призупинення роботи, що триває, у тому числі консульські послуги в консульствах США…

Посольство США має суттєві обмеження щодо своєї спроможності допомагати громадянам США виїхати з країни, а варіанти транспортування можуть раптово стати ще більш обмеженими”, – йдеться в повідомленні посольства.

Як повідомлялося, 26 січня 2023 року до москви прибула новий посол США в росії Лінн Трейсі.