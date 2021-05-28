Пов’язані з Росією хакери атакували понад 150 організацій «від імені» американського агентства, – Microsoft

Пов’язані з Росією хакери атакували десятки урядових установ, аналітичних центрів та неурядових організацій у США та інших країнах.

Про це поінформувала американська компанія Microsoft.

Як повідомив у своєму блозі віцепрезидент компанії Том Берт, йдеться про хакерське угруповання Nobelium.

У Microsoft вважають, що це ті ж хакери, які пов’язані з масштабною кібератакою на федеральні відомства США через програмне забезпечення SolarWinds у 2020 році.

Цього разу зусилля хакерів були націлені на близько 3000 облікових записів електронної пошти в більш ніж 150 різних організаціях у 24 країнах світу.

“Цього тижня ми виявили кібератаки зловмисника Nobelium, спрямовані проти урядових установ, аналітичних центрів, консалтингових фірм і неурядових організацій. Ця хвиля атак була націлена на близько 3000 облікових записів електронної пошти у понад 150 різних організаціях. Хоча на організації в США припала найбільша частка атак, цільові жертви охоплюють щонайменше 24 країни“, – наголосили в компанії Microsoft.

Зазначається, що як мінімум чверть організацій, що постраждали від атаки, займалися міжнародним розвитком, гуманітарною та правозахисною діяльністю.

“Nobelium походженням з Росії – той же суб’єкт, який стоїть за атаками на клієнтів SolarWinds у 2020 році. Ці атаки, схоже, є продовженням численних зусиль Nobelium атакувати урядові установи, які беруть участь у зовнішній політиці, в рамках зусиль зі збору розвідданих”, – уточнили в Microsoft.

За даними компанії, цього тижня Nobelium розпочав кібератаки з отримання доступу до акаунту USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) в сервісі маркетингу електронної пошти Constant Contact. Звідти хакери розсилали фішингові листи з посиланням, що містило шкідливий файл, який давав можливість не лише викрасти дані, а й заражати інші комп’ютери в мережі. На перший погляд, ці листи виглядали як справжні.

Наприклад, в одному з таких електронних листів, відправленому через службу Constant Contact, хакери виділили повідомлення про те, що “Дональд Трамп опублікував нові документи щодо фальсифікацій на виборах”. В електронному листі було посилання, при натисканні на яке шкідливі файли потрапляли на комп’ютери одержувачів.

Як відомо, USAID – незалежне агентство уряду США, що відповідає за невійськову допомогу Сполучених Штатів іншим країнам.

“Багато атак, націлених проти наших клієнтів, були заблоковані автоматично, Windows Defender блокує шкідливе програмне забезпечення, задіяне в цій атаці”, – запевнили в компанії.

Microsoft також повідомила про загрозу всім відомствам, які могли постраждати внаслідок атаки.

“У нас немає підстав вважати, що ці атаки пов’язані з використанням будь-яких вразливостей у продуктах або послугах Microsoft”, – додали в компанії.

За даними видання The New York Times, “хакери, пов’язані з головним розвідувальним відомством Росії, таємно захопили систему електронної пошти”, яку використовує агентство USAID, “для проникнення в комп’ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикували президента РФ Володимира Путіна”.

Повідомлення про масштабну кібератаку з’явилося всього лиш за три тижні до зустрічі президента США Джо Байдена з Путіним у Женеві, котра запланована на 16 червня.

Як пише видання, частина організацій, на які була спрямована атака, свого часу “розкрили дії Росії проти дисидентів або протестували проти отруєння, засудження і ув’язнення лідера російської опозиції Олексія Навального”.

У січні американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють російських хакерів у здійсненні масштабної кібератаки на федеральні відомства США, про яку стало відомо в грудні 2020 року. Йдеться про атаку через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Передбачається, що хакери встановили так званий бекдор (несанкціонований віддалений доступ до комп’ютера) в широко використовуваному програмному забезпеченні SolarWinds. Клієнтами компанії є безліч урядових установ і великих фірм, всього близько 18 тисяч. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.

Голова компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що хакерська атака, яка використовувала американську технологічну компанію SolarWinds в якості бази для злому систем ряду американських державних установ, стала найбільшою в історії.

На початку березня стало відомо, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.

15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації (у відповідь на хакерську атаку SolarWind та причетність РФ до втручання у президентські вибори в США у 2020 році).

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