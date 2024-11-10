Пранкер змусив російських вчителів робити дебільні «патріотичні» шапочки з фольги

Білоруський пранкер Владислав Бохан від імені “Єдиної Росії” змусив учителів у Воронезькій області зробити шапочки з фольги – у межах “патріотичного майстер-класу “Шолом Вітчизни” – у міністерстві їх похвалили.

Про це повідомляє “Медуза“.

Пранкер розіслав до шкіл області “розпорядження” про проведення майстер-класу від імені чиновника з регіонального відділення “Єдиної Росії”, а також інструкцію з виготовлення шапочок із фольги.

В акції взяли участь вчителі семи шкіл Воронезької області.

Регіональне міністерство освіти похвалило вчителів, які хоч і “через недоречний жарт”, але “продемонстрували свій патріотичний настрій, високу старанність і креативний підхід до будь-якого завдання”.

Раніше Бохан уже проводив схожі акції. У 2022 році він зажадав від керівництва школи в місті Клин провести суботник і сфотографуватися з плакатом “Один народ, одна нація, один праVитель”. // УП