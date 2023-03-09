Правляча партія Грузії відкликає скандальний закон про іноагентів, який спричинив масові протести

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У владі запевняють, що хочуть у міру того, як спаде емоційний фон, краще пояснити громадськості, для чого було прийнято законопроект.

Політради партій “Грузинська мрія”, “Сила народу” та парламентської більшості оприлюднили спільну заяву, у якій оголосили про відкликання підтриманого ними скандального законопроекту про іноземних агентів.

Грузинський закон про іноагентів спричинив масові протести / фото ua.depositphotos.com

Фото ua.depositphotos.com

Про це повідомляють Mtavari та Imedi News. Рішення про відкликання законопроекту прийняте після проведення відповідних консультацій провладної більшості.

“Ми бачимо, що прийнятий законопроект викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла подати законопроект у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. До законопроекту був прикріплений хибний ярлик “російського закону”, а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини суспільства як відхід від європейського курсу”, – йдеться в заяві.

У провладній більшості вирішили “безумовно, без будь-яких застережень” відкликати підтриманий ними законопроект.

“Ми повинні максимально дбати про мир, спокій та економічний розвиток в нашій країні, а також про прогрес Грузії на шляху європейської інтеграції. Тому необхідно витрачати енергію кожного нашого співгромадянина не на протистояння, а на розвиток країни в правильному напрямку”, – йдеться в заяві.

При цьому у владі хочуть у міру того, як спаде емоційний фон, краще пояснити громадськості, для чого було прийнято законопроект і чому нібито “важливо було забезпечити прозорість іноземного впливу в нашій країні”.

“Грузія збереже мир і стабільність і продовжить гідно рухатися до Європи, що є принциповим вибором грузинського суспільства”, – йдеться в заяві.

Протести в Грузії – що відомо

Як повідомляв УНІАН, після ухвалення 7 березня в першому читанні схожого на російський закону, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ “агентами іноземного впливу”, у Грузії розпочалися масові акції протесту. Грузинські силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ і водомети.

Другий день акцій протесту проти “російського закону” в Грузії також супроводжувався зіткненнями силовиків із протестувальниками. Зокрема, силовики намагалися відігнати людей від будівлі парламенту, застосовуючи, зокрема, водомети й сльозогінний газ. Учасники протесту висунули ультиматум владі, вимагаючи відмовитися від прийняття “російського закону” та звільнити всіх затриманих під час акції 7 березня. // УНІАН

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