Правляча партія Грузії відкликає скандальний закон про іноагентів, який спричинив масові протести

У владі запевняють, що хочуть у міру того, як спаде емоційний фон, краще пояснити громадськості, для чого було прийнято законопроект.

Політради партій “Грузинська мрія”, “Сила народу” та парламентської більшості оприлюднили спільну заяву, у якій оголосили про відкликання підтриманого ними скандального законопроекту про іноземних агентів.

Про це повідомляють Mtavari та Imedi News. Рішення про відкликання законопроекту прийняте після проведення відповідних консультацій провладної більшості.

“Ми бачимо, що прийнятий законопроект викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла подати законопроект у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. До законопроекту був прикріплений хибний ярлик “російського закону”, а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини суспільства як відхід від європейського курсу”, – йдеться в заяві.

У провладній більшості вирішили “безумовно, без будь-яких застережень” відкликати підтриманий ними законопроект.

“Ми повинні максимально дбати про мир, спокій та економічний розвиток в нашій країні, а також про прогрес Грузії на шляху європейської інтеграції. Тому необхідно витрачати енергію кожного нашого співгромадянина не на протистояння, а на розвиток країни в правильному напрямку”, – йдеться в заяві.

При цьому у владі хочуть у міру того, як спаде емоційний фон, краще пояснити громадськості, для чого було прийнято законопроект і чому нібито “важливо було забезпечити прозорість іноземного впливу в нашій країні”.

“Грузія збереже мир і стабільність і продовжить гідно рухатися до Європи, що є принциповим вибором грузинського суспільства”, – йдеться в заяві.

Протести в Грузії – що відомо

Як повідомляв УНІАН, після ухвалення 7 березня в першому читанні схожого на російський закону, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ “агентами іноземного впливу”, у Грузії розпочалися масові акції протесту. Грузинські силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ і водомети.

Другий день акцій протесту проти “російського закону” в Грузії також супроводжувався зіткненнями силовиків із протестувальниками. Зокрема, силовики намагалися відігнати людей від будівлі парламенту, застосовуючи, зокрема, водомети й сльозогінний газ. Учасники протесту висунули ультиматум владі, вимагаючи відмовитися від прийняття “російського закону” та звільнити всіх затриманих під час акції 7 березня. // УНІАН