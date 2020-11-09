Прекращение войны в Нагорном Карабахе: протестующие в Армении прорвались в здание правительства (видео)

Полицейские не применяли силу и пытались успокоить протестующих.

Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

Протестующие в Армении прорвались в здание правительства / скриншот

Люди выламывают двери в кабинеты, пишет ТАСС.

После того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о достижении договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе, сотни людей стали собираться на площади Республики в центре Еревана, где находится здание правительства страны.

Полицейские не применяли силу и пытались успокоить протестующих. Часть митингующих в настоящее время призывает также выдвинуться в сторону правительственной дачи, где может находиться Пашинян. // УНИАН

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