Прекращение войны в Нагорном Карабахе: протестующие в Армении прорвались в здание правительства (видео)
Полицейские не применяли силу и пытались успокоить протестующих.
Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.
Люди выламывают двери в кабинеты, пишет ТАСС.
После того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о достижении договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе, сотни людей стали собираться на площади Республики в центре Еревана, где находится здание правительства страны.
Полицейские не применяли силу и пытались успокоить протестующих. Часть митингующих в настоящее время призывает также выдвинуться в сторону правительственной дачи, где может находиться Пашинян. // УНИАНTweet