Прем’єр Ізраїлю закликав хасидів утриматися від подорожей до Умані і… дав їм грошей

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного щорічного паломництва до Умані на Рош га-Шана — юдейський Новий рік, який почнеться з 15 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Нетаньягу наголошує, що поїздка до Умані на Рош га-Шана небезпечна, навіть якщо уряд Ізраїлю надає допомогу таким паломникам.

“Громадяни Ізраїлю, які їдуть до України, повинні нести особисту відповідальність за свої поїздки”, – заявив він на засіданні уряду.

“Не завжди нас Бог оберігав, як на європейській землі, так і на українській”, – додав Нетаньягу.

Він назвав паломництво небезпечним з огляду на ризики ракетних та дронових атак, адже в Умані немає достатньої кількості укриттів, які б захистили паломників.

Уряд при цьому виділив 4 мільйони шекелів (близько $1 млн) на допомогу паломникам. Ці кошти підуть на центри регулювання черг на кордоні, надання допомоги для прискорення перевірок безпеки за погодженням з владою та службами безпеки України, а також на штаби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорили питання забезпечення повноцінного функціонування безвізу для українців та шляхи гарантування безпеки паломників-хасидів під час щорічного відвідання Умані.

Під час святкування Рош га-Шана в Умані 15 – 17 вересня діятиме заборона на продаж алкоголю та піротехнічних засобів, поліція перевірятиме усіх осіб, які прибувають до міста.