Премьер Армении уже заявил о «легитимном» праве России на «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что боевики из сирийских террористических группировок, участвующие в войне против Нагорного Карабаха, представляют непосредственную угрозу для России, и потому у РФ «есть легитимное право и основания реагировать на эту ситуацию». Комментируя ТАСС сообщения о переброске боевиков из Сирии и Ливии, Пашинян высказал уверенность, что эти элементы будут просачиваться на территорию России.

Он обратил внимание на то, что после появления сообщений об участии в конфликте сирийских наемников в СМИ арабских стран появилась информация в том, что некоторые группировки были разгромлены и «разошлись по разным сторонам».

«Для меня очевидно, что части или отдельные лица из тех разгромленных [в Нагорном Карабахе] групп просто перебрасываются в Россию, потому что, я думаю, они воспринимают РФ как врага, так же как Нагорный Карабах или Армению. Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс. Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию, и там [в России] начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия. Я не знаю, может, и обсуждается в российском правительстве или в спецслужбах, что можно задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе», — сказал Пашинян.

Премьер Армении напомнил, что Москва «предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу ее национальной безопасности». Теперь же, по его словам, боевики находятся ближе к границам России. «Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основы, чтобы реагировать на эту ситуацию», — заявил премьер.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев выразили готовность приехать в Москву для переговоров по Нагорному Карабаху. «Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — сказал премьер-министр Армении, отметив, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно опираться на компромисс.

Алиев также заявил о готовности представителей Баку к переговорам с армянской стороной в Москве, подчеркнув, что Россия всегда играла важную роль в урегулировании конфликта. «Для этого есть объективные причины — как исторического характера, так и географического. А также причины того, что Россия на протяжении многих десятилетий в нашем регионе активно действует и существует высокий уровень взаимодействия. Поэтому мы готовы для любых контактов», — подчеркнул глава Азербайджана.

Предыдущий раунд переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана прошел 10 октября. После них, с 12:00 по местному времени 11 октября (11:00 мск), было объявлено перемирие, однако стороны сразу обвинили друг друга в его нарушении. Второе перемирие вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск), однако стороны после этого тоже обвинили друг друга в обстрелах. // NEWSru.com