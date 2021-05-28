Преступления спецслужб РФ за семь лет: в Конгрессе США рассказали о расследованиях Bellingcat

За последние семь лет веб-ресурс журналистских расследований Bellingcat разоблачил более полутора десятка преступлений с участием российских спецслужб.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил ведущий исследователь России Bellingcat Христо Грозев, выступивший в качестве свидетеля на слушаниях «Понимание авторитаризма и клептократии в России», которое состоялось в четверг в Комитете иностранных дел Палаты представителей США.

«Только за последние семь лет Bellingcat расследовал более полутора десятка преступлений … Во всех этих случаях наш анализ показал, что преступления были спланированы и осуществлены российскими спецслужбами», — сказал Грозев.

Многие из этих преступлений были совершены за пределами территории РФ, в основном это покушения на жизнь или акты саботажа, пояснил он. За большинством из них стоит российская военная разведка — так называемое ГРУ. Речь идет, в частности, об организации взрывов на складах боеприпасов, в том числе в Чехии в конце 2014 года, в результате которых погибли мирные жители, покушения на жизнь болгарского производителя оружия Эмилиана Гебрева и двух других граждан Болгарии в 2015 году, взрывы на нескольких болгарских складах оружия, предназначенного для экспорта в Грузию и Украину, отравления Сергея и Юлии Скрипалей и Дона Стерджеса в Великобритании в 2018 году.

Все эти убийства и теракты совершены непосредственно под руководством ГРУ. Исполнители получили за них награды в России, отметил исследователь.

«Мы обнаружили более 30 членов группировки, которые за последнее десятилетие осуществили сотни поездок по Европе и миру с фиктивными удостоверениями личности, выданными правительством», — сказал он.

В 2019 году Bellingcat со своими партнерами также обнаружили доказательства причастности ФСБ к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Расследования обнаружили прокси-структуру, проводившую зарубежные операции под руководством ФСБ, которую не без иронии называют «службой борьбы с терроризмом и экстремизмом», сказал исследователь. Эта прокси-структура, по его словам, действует под прикрытием так называемой группы компаний «Вымпел», маскирующейся под частную охранную фирму, которая принадлежит бывшим офицерам ФСБ. «На самом деле она является отрядом убийц, выполняющим заказы ФСБ так же как и оперативники ГРУ, члены которого получили высокие военные награды России и передвигаются по миру с выданными правительством фейковыми удостоверениями», — добавил он.

Исследователи Bellingcat показали существование программы убийств внутри страны, осуществляемыми подразделением ФСБ, часто в сотрудничестве с другой структурой ФСБ — научно-технической службой, которая оказывает помощь по использованию химического оружия и маскировки его следов. Именно эти два подразделения ФСБ, очевидно, спланировали и совершили отравление Алексея Навального в августе 2020 года, отметил Грозев.

Члены тех же групп ФСБ вели систематическое наблюдение за другими, не менее пяти, гражданами РФ, которые в конце были отравлены неустановленными химическими веществами, и по крайней мере трое из них умерли, добавил он. Среди жертв были политические оппозиционеры, в частности Владимир Кара-Мурза, который был отравлен по меньшей мере дважды, а также другие российские журналисты и правозащитники. Расследования показывают развертывание российской программы разработки и изготовления запрещенных токсинов и нервно-паралитических веществ в обход Россией обязательств в соответствии с Конвенцией о химическом оружии.