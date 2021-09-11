Президент Чорногорії попереджає: чорногорці підуть «у ліс», щоб захистити себе від «сербсько-російського проєкту»

Президент Чорногорії Міло Джуканович назвав останні події в країні, повязані із інтронізацією сербського митрополита, найсерьознішою атакою на чорногорську державу з боку сербського світу за підтримки Росії, та не виключив, що чорногорцям доведеться «йти в ліс», щоб захищати свою державу.

Про це йдеться в повідомленні «Балканського оглядача«.

«Наразі ми переживаємо найагресивніший напад великосербського націоналізму на чорногорську державу та чорногорську ідентичність у нашій недавній історії. За часів Мілошевича цього не було», — зазначив Джуканович в інтерв’ю хорватьскому виданню Jutarnji list.

«Громадянський та світський характер держави Чорногорія та її європейська перспектива, а отже, і саме виживання держави, зазнали серйозної атаки. Тому що Чорногорія не може вижити інакше як громадянська держава. Як і очікувалося, національна ідентичність Чорногорії спочатку проблематизується. Тому що, якщо немає чорногорців, немає необхідності в незалежній Чорногорії», — наголосив він. Причиною нинішньої атаки чорногорський президент назвав важливість збереження Чорногорії в рамках сербського світу для успішної реалізації цього проекту. Без Чорногорії «проект Великої Сербії назавжди мертвий», зазначив Джуканович.

Коментуючи версію, що за цією політикою дестабілізації Чорногорії стоїть Росія, Джуканович підтвердив, що йдеться про «сербсько-російський проект».

«Уряд Чорногорії — це служба Церкви Сербії, яка є інструментом для реалізації проекту Великої Сербії, що є офіційною державною політикою Белграда. А Сербія — це політична безпекова та інформаційна база для реалізації російських геополітичних інтересів на Балканах. Добре, що інтелект не є їхньою чеснотою, тому вони не змогли похвалитися своєю роллю у цій досить дурній операції на Цетиньє», — зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи не показали події в Цетиньє, де конфлікт навколо інтронізації нового митрополита Сербської православної церкви призвів до сутичок між громадянами та поліцією, що Чорногорія знаходиться на межі можливих конфліктів, і навіть громадянської війни, і чи не підуть, чорногорці, як раніше заявляв Джуканович, «у ліс», чорногорський президент зазначив: «Я колись образно сказав, що ми будемо захищати Чорногорію, якщо буде потрібно, пішовши в ліс. Після останніх подій на Цетиньє я ще більш схиляюся до такої думки».