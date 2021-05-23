Президент Литви закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародній цивільній авіації після захоплення засновника Nexta

Президент Литви Гітанас Науседа вимагає відпустити засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, якого затримали в Мінську.

Про це Науседа написав у twitter.

За його словами, за екстреною посадкою у Мінську літака рейсу Афіни — Вільнюс, яким летів Протасевич, стоїть білоруський режим.

«Безпрецедентна подія! У Мінську примусово приземлився цивільний пасажирський літак, який прямував до Вільнюса. Білоруський політичний діяч і засновник Nexta був в літаку. Він арештований. Білоруський режим стоїть за цією огидною акцією. Негайно вимагаю звільнити Романа Протасевича!» — написав Науседа.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021

Крім того, Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.

«Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку Білоруський режим представляє для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для того, щоб подібні інциденти не повторилися. Я говоритиму про це на Раді ЄС, яка розпочнеться завтра в Брюсселі», — цитує президента Литви його пресслужба.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську «операцією спецслужб». Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO. // LB.ua