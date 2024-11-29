Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі: ми стали свідками насильства, що нагадує репресії російського зразка

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала насильство правоохоронців щодо учасників акцій протесту в Тбілісі та журналістів, які висвітлюють ці події.

У своєму мікроблозі Х вона поділилася твітом із хештегом #Georgiaprotests

“Ми знову є свідками жорстоких і непропорційних нападів на грузинський народ і ЗМІ, що нагадують репресії російського зразка. Ці дії не будуть прощені! Ті, хто винен у застосуванні сили, мають понести відповідальність”.