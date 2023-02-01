Президентка Грузії заявила, що Росія повинна залишити окуповану територію її держави

“Росія має дізнатися, де проходять її кордони”, – заявила Зурабішвілі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в коментарі Bloomberg заявила, що РФ має відмовитись від майже 15-річної окупації території її держави в межах можливої мирної угоди для завершення війни в Україні.

Зурабішвілі наголосила, що “Росія має дізнатися, де проходять її кордони”, а грузинське питання повинно залишатися в центрі уваги, тому що “ніхто не має думати, що цю війну можна вирішити без відступу Росії з усіх окупованих територій у регіоні”.

Заклик президентки до відновлення ситуації в регіоні залежить від поразки президента Росії Володимира Путіна в Україні. На думку Зурабішвілі, цей момент швидко наближається.

“Росія вже майже програла битви, якщо не повністю війну”, – сказала глава Грузії.

На думку Зурабішвілі, якщо Захід не вимагатиме від Росії повного виведення своїх військ у межах умов капітуляції, то зробить “ще одну велику помилку — таку вже велику, як у 2008 та 2014 роках” (йдеться про анексію Криму).

Нагадаємо, унаслідок російсько-грузинської війни Росія в 2008 році визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії і Південної Осетії, і перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Торік МЗС України у зв’язку з чотирнадцятою річницею збройної агресії РФ проти Грузії оприлюднило заяву, в якій наголосило, що Росія повинна деокупувати частини України та Грузії, захоплені нею у 2008 і 2014-2022 роках. // LB.ua