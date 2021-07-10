Причину трагедии затонувшего 30 лет назад парома «Эстония» вновь попытаются выяснить

Исследователи будут изучать остов корабля в течение десяти дней. Под воду будет опущена роботизированная техника, которая будет исследовать повреждения судна вместо аквалангистов. Она должны сделать 25 000 снимков, с помощью которых будет создана 3D-модель корпуса «Эстонии», передает Служба новостей Yle.

Фото: EPA-EFE/DPLAY/TT / HANDOUT

На этой неделе на месте, где затонул паром «Эстония», вновь начнутся работы, цель которых – окончательно выяснить причину гибели судна и пассажиров.

Решение отправить под воду автоматическую технику для изучения затонувшего корабля было принято после того, как в прошлом году был показан документальный фильм, в котором прозвучала новая информация о повреждении корпуса затонувшего парома.

Роботы будут изучать остов корабля в течение десяти дней. Они должны сделать 25 000 снимков, с помощью которых будет создана 3D-модель корпуса «Эстонии».

Паром, шедший из Таллинна в Стокгольм, затонул осенью 1994 года. Эта трагедия унесла жизни более 800 человек.