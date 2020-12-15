Приговорен к смертной казни японец, который убивал людей, писавших о самоубийстве

В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который убил 9 человек из-за того, что они писали в Twitter о самоубийстве.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

«В Японии Такахиро Сираиси приговорили к смертной казни за убийство девяти человек. Его адвокаты добивались более мягкого приговора, настаивая, что осужденный выполнял желания своих жертв», — сказано в сообщении.

Так, 30-летний Сираиси был признан виновным в убийстве, расчленении и хранении тел девяти человек в своей квартире недалеко от Токио.

Отмечается, что весной 2017 года, в Twitter появился новый аккаунт. Автор аккаунта писал на японском, но ник выбрал на английском.

В своем профиле автор писал: «Я хочу помочь людям, которые действительно страдают. Пожалуйста, напишите мне напрямую в любое время».

Как впоследствии выяснила японская полиция, автор аккаунта переписывался с молодыми девушками, у которых могли возникать суицидальные мысли, и предлагал им «помочь».

«Все получится, если узнать побольше о способе. Люди не могут убить себя и в конечном счете страдают. Хочешь попробовать с моей помощью? Если будет больно, можно остановиться», — писал аноним.

Добавляется, что проблема суицидов в Японии уже много лет стоит слишком остро. В 2005 году власти страны создали штаб по предупреждению самоубийств. С тех пор число случаев ежегодно снижается, но по-прежнему — цифры остаются высокими.

Только за октябрь 2020 года в Японии зафиксировано 2153 суицида. Всего с начала января уже 17 тысяч человек покончили с собой.