«Проект» и The Bell: банк «друзей Путина» зарабатывает по 2 млрд. в год на комиссиях с платежей россиян за ЖКХ

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Платежи за ЖКУ через банк «Россия» собирают около 150 организаций, причем банк берет за свои услуги процент выше среднего показателя по стране. Большинство сборщиков платежей входят в структуру «Интер РАО» Бориса Ковальчука — сына Юрия Ковальчука, основного акционера «России».

«Проект» рассказал о бизнесе миллиардера и бывшего председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука, который сторонится публичности и титулов, однако владеет массой активов, включая многие известные СМИ. А через «его» банк «Россия» проходит большая часть коммунальных платежей: по данным СМИ, в ближайшее время он намерен взять под контроль весь «коммунальный» рынок Санкт-Петербурга, который оценивается в сумму более 100 млрд рублей в год.

"Проект" и The Bell: банк "друзей Путина" зарабатывает по 2 млрд в год на комиссиях с платежей россиян за ЖКХ

Банк «Россия» был создан в 1990 году ленинградским обкомом, но после запрета компартии его работа приостановилась, а деньги КПСС в нем зависли. Тогда Ковальчук и некоторые его коллеги получили контроль над банком благодаря связям в руководстве Петербурга, в том числе с Владимиром Путиным, занимавшим тогда пост вице-мэра.

Изначально банк должен был заниматься в том числе сохранением госсобственности и управлялся группой, в которую входил и Ковальчук, однако во второй половине 90-х он стал по сути единоличным хозяином банка, а к началу второго президентского срока Путина — владельцем крупнейшей доли банка — 30,4%. В нулевых долю в банке получила Светлана Кривоногих, которую «Проект» называет близкой подругой президента в 90-е годы.

Именно через банк «Россия» с россиян собирают коммунальные платежи во многих регионах, включая самые густонаселенные — Москву, Санкт-Петербург и их области. Также через банк идут платежи населения за газ и расчеты около 30 организаций в Крыму за коммунальные платежи, воду, энергию и телеком-услуги. Также в Крыму «Россия» принимает оплату за присоединение пользователей к электросетям 24 станций «Крымэнерго» и к газопроводу «Крымгазсетей».

По данным The Bell, в начале 2021 года будет приватизировано ВЦКП «Жилищное хозяйство» в Санкт-Петербурге, через которое проходит 1,5 млн коммунальных платежей на сумму около 70 млрд рублей в год. После приватизации предприятие предполагается объединить с компанией «Петроэлектросбыт», которая выставляет счета за электроэнергию петербуржцам. Сейчас она принадлежит все тому же «Интер РАО»: в итоге под контроль Ковальчуков попадут все коммунальные платежи в Санкт-Петербурге, рынок которых оценивается в сумму более 100 млрд рублей в год.

Для крымчан банк установил комиссию 1% за все платежи или 0,5% при оплате картой «АБ «Россия»», — часто российские банки вообще не берут комиссию за такие платежи со своих клиентов. Еще более внушительный процент — 2,5% — «Россия» берет с жителей Белгородской области, где в 2019 году стал единым расчетным банком по ЖКХ. В итоге коммунальные комиссии уже сейчас должны приносить «России» не менее 2 млрд рублей в год.

Но самый внушительный доход банку приносят Москва и часть Московской области. «Россия» владеет долей 24,8% в «Мосэнергосбыте», который обслуживает почти 8 млн абонентов в Москве и области. За платежи «Мосэнергосбыт-Москва» банк берет комиссию 0,45%, у клиентов дочки «Мосэнергосбыта», компании «МосОблЕИРЦ» в Королеве, Лобне, Жуковском, Реутове, Балашихе, Можайске, Пушкино, Одинцово, Раменском, Зарайске и Истринском районе — 0,8%. Объем комиссий от этих услуг может составлять около 800 млн рублей в год.

При этом большинство сборщиков платежей входят в структуру подконтрольной государству компании «Интер РАО» , которую с 2009 года возглавляет сын президентского друга Борис Ковальчук. Он же вошел в попечительский совет фонда «Иннопрактика», возглавляемый предполагаемой дочерью Путина Катериной Тихоновой.

Кроме того, Ковальчук-старший «помогает» проектам другой предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой: все они связаны с антивозрастной медициной, которую сам Путин называет «одним из приоритетов Российской Федерации». Брат Юрия Ковальчука Михаил занимает пост главы «Курчатовского института», в ведение которого в мае 2020 года передали Институт молекулярной генетики РАН. А директором-координатором по биомедицинским технологиям в Курчатовском институте до своей смерти в ноябре этого года трудился Константин Скрябин, которого также называют знакомым семьи Ковальчуков.

С именем Ковальчука-старшего связывают и назначение Сергея Кириенко первым замглавы администрации президента, а также появление Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга. Заместителем Беглова стала бывшая сотрудница банка «Россия» Любовь Совершаева.

Также Ковальчуку принадлежит множество ключевых СМИ, входящих в «Национальную медиа группу». Она появилась в 2008 году в результате объединения активов нескольких структур, главной из которых был банк Ковальчука. Пост президента этого холдинга Ковальчук доверил своему племяннику Кириллу, а позже председателем совета директоров группы стала бывший депутат Госдумы Алина Кабаева. Также с холдингом Ковальчука связано формально государственное агентство ТАСС, а еще в начале нулевых Ковальчук стал совладельцем «Газпром-Медиа», включающего в себя телеканал НТВ и радио «Эхо Москвы». // NEWSru.com

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