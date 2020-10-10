Пропавшая без вести Олимпийская чемпионка по баскетболу нашлась в тюрьме

Легенда женской НБА Кэппи Пондекстер арестована по подозрению в нанесении побоев.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Sports Illustrated».

Вчера известная и титулованная спортсменка пропал без вести. Далее выяснилось, что полиция арестовала 37-летнюю олимпийскую чемпионку на основании жалобы частного лица. Подробности задержания Пондекстер пока неизвестны, баскетболистка была освобождена под подписку о невыезде. Она подозревается в нанесении побоев.

Отметим, что Пондекстер, которая завершила карьеру в 2019 году, является двукратной чемпионкой Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и восьмикратный участницей Матча всех звезд WNBA. В составе сборной США баскетболистка завоевала “золото” Олимпиады-2008 в Пекине.