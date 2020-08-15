Протесты в Беларуси. Работники Белтелерадиокомпании собираются бастовать (обновляется)

Послушайте, как глава одного из районов Витебска заставляет подделать протоколы комиссию участка, на котором победила Тихановская

– Ну рассказывайте, как у вас так получилось [что победила Тихановская]?

13:25 «Ребята, у нас ад»: жительница Минска эмоционально рассказала о ситуации в Беларуси Жительница Минска Лилия Ахремчик, которая принимает участие в протестах против фальсификации результатов выборов президента, рассказала, что происходит в городе и республике в целом. Об этом она написала в Facebook, отметив в самом начале, что в Беларуси большие перебои с работой интернета. «Ребята, у нас ад. Никто не ожидал и не был готов к такому. Лукашенко развязал войну против белорусского народа. Я не знаю, чем и как ОМОНу промывают мозги, может, и впрямь рассказывают про какие-то иностранные вторжения, но они ведут себя, как звери и даже хуже», — отметила она. По словам женщины, люди выходят на митинги по всей стране — в городах и городках. Эти акции протеста носят мирный характер, однако в ответ силовики используют светошумовые гранаты, стреляют резиновые пули, которые разрывают тело, газ, заливают из водометов. «Люди просто стоят, хлопают и скандируют «Жыве Беларусь». А потом налетают омоновцы. Как эти твари избивают своих же сограждан! Люди, это так страшно!!!! В них нет ни капли жалости, ничего человеческого, это фашизм чистой воды. Они нападают впятером-вшестером на человека и калечат его», — пишет минчанка. Она добавила, что силовики бьют всех, не обращая внимания на возраст и пол. «Они хватают и бьют людей во дворах, вообще не заморачиваясь законностью и причастностью людей. Просто всех подряд хватают. И при этом говорят: «Хотели перемен? Получайте!». Одной девушке в бусе омоновец отбивал кисти рук и приговаривал: «Все равно некому жаловаться». Другую девушку тащили за волосы по земле. Они бьют и кидают в автозаки детей!!! Похоже, им дали абсолютный карт-бланш. Говорят, со дня на день введут комендантский час», — написала она. Лилия Ахремчик также рассказала, что медикам пытались запретить оказывать помощь активистам и выезжать на вызовы без милиции, но те сопротивляются. «Люди, пожалуйста, не верьте никакой пропаганде, среди нас нет боевиков. Люди из подручных средств сооружают баррикады, чтобы защититься от гранат и пуль. Вчера был бой на Пушкинской — Спортивной — Каменной горке и в районе супермаркета Рига, в предыдущую ночь, после выборов — на Стелле и в центре. Люди приходят с голыми руками, а их уничтожают! Лукашенко развязал геноцид против своего народа! В то же время по БТ крутят ролики, как прекрасно прошли выборы и как подростки по наводке Нехты (телеграм-канала, — УНИАН) организовывают бойню. Мы не подростки! Люди приходят целыми семьями. Рядом со мной вчера стояла женщина 58 лет», — эмоционально отметила женщина. Уровень поддержки Александра Лукашенко на выборах женщина оценила от 5% до 13% — именно столько получилось на участках, где честно считали голоса. Она также рассказала, что неофициальные данные говорят о восьми погибших протестующих по стране. 14:20 Силовикам рассказывают, что выходят люди, которым платят по $5, украинцы и русские Житель Минска Евгений Гончаров, который участвовал в протестах в Минске в последние три ночи и был свидетелем разгона протестов в микрорайоне Серебрянка в ночь на 12 августа, рассказал Настоящему Времени о том, что там происходило. В телеграм-каналах сообщали о нескольких мощнейших взрывах и очередях хлопков в том районе – со стороны пересечения улиц Рокоссовского и Плеханова. – Какая атмосфера в Минске сейчас? – В принципе, по утрам в городе относительно спокойно, все основные протесты начинаются после обеда. Вечером жутко, потому что мы наблюдаем необоснованную жестокость. Вчера в Серебрянке я видел три буса (микроавтобуса) с ОМОНом и два автозака. И, когда люди начали скандировать, со дворов начали заезжать люди в гражданском, в бусах, в различных машинах. Они начали выхватывать и избивать людей. Людей в Серебрянке было человек 300-400. Они просто скандировали, стояли на дороге, на остановках, на газоне. Машины блокировали передвижение, поэтому ОМОН, когда шел по дороге, просто бил по машинам, по стеклам, по зеркалам. Кто сигналил (в знак протеста) – ему старались максимально ударить машину. – Как на это реагировали люди и прохожие? – Я скажу так: слава богу, что включили интернет и на данный момент люди стали получать больше информации о том, что происходит. Пока в городе шок и паника – от той жестокости, которая происходит в городе. – Чем вы можете объяснить эту жестокость со стороны силовиков? – Наверное, эту жестокость ничем нельзя объяснить. У меня есть информация от семьи сотрудника милиции: что выходят люди, которым платят по $5, и в основном это украинцы и русские, а все нормальные белорусы сидят дома. Это та информация, которая у них в семье звучит, соответственно, такая информация, скорее всего, доносится в МВД. Искажения совершенные! – Но они в это верят? – Ну если они так говорят – значит да, верят. – Расскажите пожалуйста, что происходит по ночам в Минске? – Ориентировочно до двух часов ночи все более активно. Если люди собираются массой – то их, к сожалению, разбивают, чтобы люди разбегались по дворам и улицам. Когда основной поток людей расходится, силовики стараются вылавливать людей маленькими группами и жестко их избивают и задерживают. – Что при этом говорят? На основании чего задерживают, почему бьют? – Ничего не говорят. Никто ничего не объясняет. Жестокость необоснованная. У людей дикий страх и чувство несправедливости. – Вы лично видели раненых? – Раненых я видел уже 9 августа, и вчера они тоже были. Мы стояли на метро «Проспект Рокоссовского», там были раненые. В ребят стреляли резиновой дробью, как уже три дня подряд. – Как им оказывали помощь? – Собственными средствами. Кто-то приносил бинты, у кого-то с собой была вода. Там были «скорые», но люди уже опасаются, боятся «скорых», потому что знают, что это может быть не «скорая». – Потому что внутри может находиться спецназ? – Да, это уже неоднократно замечали, в течение нескольких дней. Они просто едут в толпу, разгоняют, рассекают ее. Люди думают, что это медики, а там открыты форточки и люди в масках массово сидят внутри. – Вы сегодня будете выходить на новые протесты? – Да. И люди, которые со мной были, тоже пойдут. С сегодняшнего дня в Беларуси снова включили интернет, и у людей появился доступ к информации. Мне кажется, что, возможно, даже еще больше людей подтянется. – А вам не страшно? – Страшно, мне кажется, всем. Но когда ты понимаешь, что может кто-то из твоей семьи пострадать за то, что ты имеешь мирную, хоть и иную точку зрения – это же беззаконие! Так не должно быть: что в мирных людей, которые просто стоят на газоне, стреляют и жестко их избивают. Бояться вечером просто выйти, потому что тебя могут избить? Все люди в недоумении от происходящего. – А во всеобщую забастовку в Беларуси вы верите? – Что касается забастовок: на основных предприятиях в Беларуси люди работают возрастные, молодежь и активное население работают в частном секторе. Поэтому сложно побудить менее активное население остановить работу. 23:55

С государственных телеканалов Беларуси увольняются журналисты

За вчера и сегодня уволились семь сотрудников.

На фоне новостей о массовых протестах, которые проходят по всей Беларуси вот уже более трех дней, белорусские журналисты начинают увольняться с государственных телеканалов и радиостанций. Об этом сообщает tut.by. Только за вчера и сегодня уволились семь сотрудников, среди них — журналисты «Беларусь 1», СТБ, Первого канала белорусского радио. Некоторые пишут о своем уходе в соцсетях. Журналисты и ведущие государственных телеканалов увольняются из-за насилия против демонстрантов. В течение последних дней уволилась ведущая белорусского СТВ (Столичное телевидение) Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко. Ведущая утреннего кулинарного шоу Бородкина написала в фейсбуке, что ни она, ни ее дети больше не смогут улыбаться с экрана телевизора, сообщает tut.by. «Поздравляем страну с «выбором»! Даже сейчас, когда «выбор» уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!» — написала она в посте. Об увольнении сообщил ведущий Агентства телевизионных новостей Беларуси Сергей Козлович. Он называет решение самостоятельным и готов к поискам новой работы. «Это [телевидение] была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на «Беларусь 1″. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера [10 августа] сидел в последний раз», — сообщил он. Также уволилась ведущая телешоу «Доброе утро, Беларусь!» на телеканале «Беларусь 1» Вера Каретникова. Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) сообщили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич. Видеообращение о своем увольнении записал ведущий известной в стране военной программы «Арсенал» Владимир Бурко. Напомним, белорусские силовики жестко задержали в Минске двоих граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Реуцкий также является журналистом. Ранее в Беларуси задержали большое количество журналистов. 12 августа глава МВД страны Юрий Караев распорядился не трогать журналистов, которые выполняют свою работу во время антиправительственных протестов, кроме случаев, когда они «становятся между нарушителями и силами правопорядка. // LB.ua

13 августа 02:33 В Витебске глава избиркома после появления доказательства признал фальсификацию в пользу Лукашенко (аудио) По его словам, на самом деле на соответствующем участке победила Светлана Тихановская. В Витебске председатель участковой избирательной комиссии №25 Сергей Питаленко признал подделку протокола о результатах голосования на президентских выборах в пользу действующего президент Александра Лукашенко, хотя на соответствующем участке победила его оппонентка Светлана Тихановская. Об этом Питаленко сообщил в комментарии белорусской службе Радио Свобода. Журналисты опубликовали аудиозапись, на которой якобы председатель Кастричницкой районной администрации Витебска Сергей Сташевский заставил членов избирательной комиссии подделать протокол о результатах голосования в пользу Лукашенко. Руководитель комиссии признал, что после победы Тихановской члены комиссии сфальсифицировали протокол и были вынуждены вписать туда продиктованы властью цифры. На вопрос, правда ли, что это Сташевский заставил комиссию переписать протокол, Питаленко ответил: «На аудио все есть». Поговорить со Сташевским журналистам не удалось, в его приемной им сообщили, что он болеет , отмечает УНИАН. 12:10 В белорусских телеграм-каналах и социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур страны, которые выкидывают или сжигают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в Минске и других городах. Телеграм-канал Nexta опубликовал более десяти обращений экс-спецназовцев, а также рапорт действующего сотрудника милиции. «Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы», – говорит мужчина на одном из роликов. После этого он снимает с себя форму спецназа и выкидывает ее. Более 370 тысяч лайков набрал пост в инстаграме бывшего капитана милиции, который написал, что подал в отставку: «17 лет службы окончены… Моя совесть чиста…Милиция с народом…» «Белорусского братства спецназа больше нет», – говорит в ролике, опубликованном в инстаграме, Артем Белинович. «Позор! Просто позор вам! Я никогда не думал, что это произойдет, но я с радостью это все [форму] уничтожу. Зря я служил там! Очень сильно зря, пожалел об этом!» – говорит спецназовец на одном из роликов и бросает в костер свою форму. На другом видео боец внутренних войск бросил свою форму под дверь в качестве коврика. Также в телеграм-канале Nexta опубликовано заявление инспектора ДПС Жабинсковского района Миронюка А. Ф.: «Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь». За минувшие сутки во время акций протеста милиция задержала около 700 человек, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу МВД. Таким образом, число задержанных в Беларуси со дня выборов составляет более 6,7 тысяч человек. В МВД отметили, что «беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким». С самого утра 13 августа мирные граждане снова становятся в цепочки солидарности в разных районах Минска. На акцию вышли в основном женщины, они несут с собой белые цветы и выстраиваются вдоль дорог. Машины сигналят в их поддержку. С ними поговорил наш корреспондент в Минске Роман Васюкович:

На акцию солидарности против насилия утром 13 августа вышли медики 1-й Минской ГКБ. Они держали в руках красные гвоздики. Также на акции солидарности вышли сотрудники минского наркодиспансера, сообщает телеграм-канал Nexta.

Накануне студенты-медики, которые встали в цепь возле здания Белгосмедуниверситета в Минске, отказались уйти с улицы, как их призывал министр здравоохранения Владимир Караник. Он назвал акции против насилия срежиссированными и предложил участникам акции поговорить с ним приватно, без свидетелей, но медики отказались.

13:23

В Беларуси задержали капитана милиции, который подал в отставку из-за разгона протестов

В Беларуси задержали капитана милиции Егора Емельянова, который накануне сообщил, что выступает против разгона протестов и публично подал в отставку.

О задержании в Новополоцке сообщает Telegram-канал «Наша Нiва» со ссылкой на жену задержанного Марину Емельянову.

По ее словам, мужа вызвали на работу под предлогом необходимости подписать акт приема-передачи формы, но позже он был задержан.

Женщина сообщила, что Емельянову вменяют статью о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

В четверг, 13 августа, над ним должен состояться суд.

«Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пришло время увольняться», — рассказала Марина.

Напомним, 12 августа Емельянов опубликовал в Instagram фотографию своих погон и удостоверения и подписал: «17 лет службы окончены… Моя совесть чиста… Милиция с народом…». // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

14 августа

10:35

Смерть задержанного в Гомеле: силовики озвучили скандальную версию

В Беларуси при подозрительных обстоятельствах умер в СИЗО юноша, задержанный при разгоне акции протеста. Родственников так и не пустили на опознание, а милиция заявила, что якобы парень умер от передозировки.

Семья гомельчанина Александра Вихора пытается выяснить, что на самом деле случилось в тот временной промежуток между задержанием юноши ОМОНом 9 августа и 11 августа, когда молодой человек скончался в изоляторе. Родственники подозревают, что юношу избили, а потом в СИЗО не оказали помощь либо же продолжили применять силу.

Сестра погибшего Ольга рассказала в комментарии Tut.by, что следствие пытается отстоять версию о передозировке наркотиками. «Какие наркотики? Ведь он же был под стражей несколько дней до смерти», — возмущается женщина.

Следком Беларуси утверждает, что телесных повреждений у скончавшегося узника не обнаружено. При этом следователи предлагают поверить им на слово: родных на опознание так и не допустили. // «ФАКТЫ»

12:47

Тихановская призвала мэров городов провести митинги на выходных

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с призывом провести массовые митинги 15-16 августа. Мирные протесты могут пройти в городах Беларуси.

Об этом она заявила в своем видеообращении.

«Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что на улицах появляются новые мирные акции — цепи солидарности женщин с цветами. Она также выразила благодарность силовикам, которые отказались выполнять приказы по разгону протестов, и участникам забастовок на предприятиях.

Напомним, ранее сообщалось, что Тихановская выступила с призывом остановить насилие на протестах в Беларуси, а также заявила, что демонстранты должны защищать свой выбор мирным ненасильственным путем.

Отметим, оппонентка Александра Лукашенко вынужденно находится за границей; на этой неделе белорусские власти вывезли ее в Литву после того, как несколько часов удерживали в здании ЦИК, куда она подавала жалобу с требованием провести пересчет голосов. // РБК-Украина

15:07

Офицер СК Белоруссии призвал судить министра МВД Караева

Сотрудник СК Белоруссии Игорь Лобан опубликовал в своем Instagram сообщение, в котором осудил применение силы против людей, а также назвал министра МВД Юрия Караева «человеком без совести и чести».

Он отметил, что заявление Караева о «кукловодах и цветных революциях» воспринимается обыденно и не вызывает ничего кроме раздражения. Также он назвал детским лепетом попытки министра оправдать насилие и бесчеловечность защитой конституционного строя.

«Пытки, избиения, выстрелы в спину убегающим безоружным людям — это для вас защита конституционного строя? Угрозы пустить девушку по кругу в автозаке или ПР в заднем проходе задержанного — это защита конституционного строя?», — задал вопрос Лобан.

Следом, обращаясь к министру, он отметил, что тот дал карт-бланш своим подчиненным и должен наряду с ними нести ответственность.

Лобан назвал статью уголовного кодекса Белоруссии, которую по его мнению нарушил министр — Статья 128 «Преступления против безопасности человечества», в которой говорится о наказании вплоть до смертной казни за незаконное содержание в заключении, похищение людей, пытки и акты жестокости.

Также Лобан отметил, что ни генеральный прокурор, ни председатель СК по этим нарушениям не высказались. // МК

18:00

В Минске несколько тысяч бастующих работников МТЗ пришли к Дому правительства. Силовики опустили щиты

Работники Минского тракторного завода утром 14 августа вышли на забастовку. На завод приехал премьер-министр, но к рабочим не вышел. Тогда они направились к Дому правительства. Примерно через два часа колонна в несколько тысяч человек дошла до Дома правительства. Белорусские СМИ сообщали, что туда днем приехала военная техника и два водомета. У входов в здание правительства стоят силовики. Люди находятся примерно в 100 метрах от здания, все ведут себя культурно. Митингующие скандируют: «Разговор!», «Власть — к ответу», «Трибунал», «Выходи!» . У Дома правительства выстроились омоновцы и опустили щиты. Девушки бросились их обнимать, пишет «Чай з малинвым варэннем». Утром в пятницу первая смена МТЗ вышла на забастовку. Люди требовали освобождения всех политзаключенных и жертв насилия, «снятия нелегитимного президента» и реформирования силовой системы с упразднением ОМОНа. В 15:30 на МТЗ приехал премьер-министр Роман Головченко, однако он отказался разговаривать с работниками в присутствии журналистов негосударственных изданий. Тогда бастующие под крики «Уходи!» отказались разговаривать с ним, сообщает белорусская служба Радио Свобода. После этого колонна бастующих выдвинулась на площадь Независимости, где находится Дом правительства. По дороге к колонне протестующих присоединяются новые люди. По оценкам корреспондента белорусской Свободы, их около трех тысяч человек. Колонна работников МТЗ идет по улице Козлова и скандирует «Далучайся!» pic.twitter.com/hpOKMCYJNV — TUT.BY (@tutby) August 14, 2020 Утром 14 августа Александр Лукашенко прокомментировал забастовки, сказав, что на МАЗе и МТЗ «20 человек решили высказать свое мнение – бросили работу и пошли». Сейчас протестующие сотрудники МТЗ несут плакаты с надписью «Нас не 20 – нас 16 тысяч». Вдоль всего проспекта Независимости к колонне присоединяются люди. В шествии принимает участие Мария Колесникова. Радио Свобода вспоминает, что последний раз работники МТЗ выходили в центр Минска 30 лет тому назад. // Настоящее время

15 августа

13:20

Тысячи белорусов вышли в центр Минска почтить память погибших на протестах

Люди принесли цветы и называют акцию мирной. Среди тех, кто поддержал акцию, есть и родственники погибших.

На проспекте Пушкина в Минске собрались тысячи белорусов. Люди пришли почтить память погибших на протестах и в результате насилия со стороны силовиков. Люди принесли цветы и называют акцию мирной. Среди тех, кто поддержал акцию, есть и родственники погибших. Сегодня в Минске проходит похоронная церемония Александра Тарайковского.

Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа во время силового разгона протестов силовиками. Официальные власти объяснили смерть Тарайковского несчастным случаем: мол, мужчина хотел бросить в спецназовцев взрывное устройство, но сам подорвался.

Однако, как установили активисты, мужчину на самом деле убили, и, скорее всего, убийцами были боевики одного из подразделений КГБ. На видео заметно, как один из силовиков попадает в мужчину из оружия. AP опубликовало кадр из видео, на котором возможно запечатлен момент смерти Александра Тарайковского

"Объяснили мне, что нужно молчать, иначе не будет здесь моих детей, сгорит мой дом. <…> Что, я буду врать зрителю? Жить ни фига не просто в нашей стране". Белорусская телеведущая Татьяна Бородкина, которая уехала в Киев, рассказала об угрозах из-за освещения протестов в стране pic.twitter.com/YE6UTzci0F — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 15, 2020

20:45

Работники Белтелерадиокомпании собираются бастовать: в их офис зашел ОМОН

Работники государственного телевидения Беларуси — Белтелерадиокомпании — собираются бастовать, с ними пытались договориться представители власти, впрочем, переговоры провалились. Об этом пишет DW, передает УНН.

«Сотрудники Белтелерадиокомпании собираются бастовать. Сообщается, что отговорить их от забастовки у представителей власти не получилось. ГАИ перекрыла проезд к зданию, у которого собрались протестующие», — пишет издание со ссылкой на своего корреспондента в Минске.

Между тем белорусская служба Радио Свобода сообщает, что «306 сотрудников БТ готовы присоединиться к бессрочной забастовке».

«Системный администратор Андрей принял участие в акции 9 августа и утверждает, что ОМОНовцы сами спровоцировали бойню. Поэтому он возмущен тем, что государственные каналы представляли это как нападение агрессивной толпы. Он убежден, что забастовка будет объявлена на БТ в 9 часов. Его коллега, журналистка Дарья Вайтович, добавила, что сейчас 306 работников готовы присоединиться к бессрочной забастовке, сбор подписей продолжается», — пишет издание.

Издание TUT.BY также сообщает, что «в здание Белтелерадиокомпании зашел ОМОН». А протестующие у здания скандируют: «Правду!».

Ранее сегодня в здание БТ приходили пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава Совета РБ Наталья Кочанова. «Наша Нива» писала, что на встрече «Кочанова говорила заученными фразами о протестах по методичке о том, что разорвет их страну». После встречи люди начали подписывать заявление о забастовке, пишет русская служба ВВС.

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