Протесты в Беларуси. Стрельба, задержания и первый погибший в Минске (обновляется)

В Минске и других городах Беларуси 10 августа возобновились акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз якобы победил Александр Лукашенко.

9 августа вечером по всей стране прошли многочисленные демонстрации – их жестоко разогнал ОМОН: Для разгона мирных митингов силовики применили водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, отмечает Настоящее Время.

Вечером 10 августа в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве и других областных городах был перекрыт доступ в центр: на главных площадях и центральных улицах находится ОМОН, выставлены ограждения, закрыто движение, сообщает TUT.BY.

Горожане стали выходить на спонтанные акции протеста, автомобили сигналили и блокировали дороги. Параллельно с этим в Минске и других городах Беларуси проходят жесткие задержания, в столице силовики стреляли резиновыми пулями по журналистам.

В ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого погиб человек, сообщило МВД Беларуси. По информации ведомства, около 23.00 на улице Притыцкого один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну спецназовцев. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

По версии протестующих, омон забросал светошумовыми гранатами людей.

Белорусские силовики применяли для разгона протестов в Минске светошумовые гранаты производства Чехии. По данным правозащитников, одна из гранат попала в человека, который умер от ожогов: официальные лица в Беларуси информацию о гибели людей во время столкновений демонстрантов с милицией пока не подтверждают.

Протестующие в Минске опубликовали фотографии гранат, которые производит чешская компания Zeveta Ammunition. Она занимается производством и продажей различных светошумовых и газовых гранат для полиции и охранных компаний. На гранатах, использованных в Минске, можно прочитать надпись по-чешски – Zásahová výbuška P1, также на них видна дата – 2012 год.

В отношении Беларуси с 2011 года действуют санкции на поставки оружия и средств, используемых для подавления протестов. Чехия при этом является членом Евросоюза и должна выполнять условия эмбарго. Однако, как пишет Радио Свобода, непонятно, идет речь о годе изготовления либо о сроке годности гранат. Современные светошумовые гранаты того же производителя выпускаются в новой упаковке, хотя ранее они действительно производились в алюминиевом корпусе.

ЛЮДИ НАЧАЛИ СБИВАТЬ МАШИНАМИ ОМОН! pic.twitter.com/CCRgzb42ZA — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020

🔴Вже зараз можна говорити про органічні білоруські особливості протесту.🔺 блокування вулиць машинами як акція протесту… Geplaatst door Olga Khudetska op Maandag 10 augustus 2020