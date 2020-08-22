Протесты в Беларуси. Власти заблокировали десятки сайтов СМИ (обновляется)
В Минске и других городах Беларуси 10 августа возобновились акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз якобы победил Александр Лукашенко.
9 августа вечером по всей стране прошли многочисленные демонстрации – их жестоко разогнал ОМОН: Для разгона мирных митингов силовики применили водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, отмечает Настоящее Время.
Вечером 10 августа в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве и других областных городах был перекрыт доступ в центр: на главных площадях и центральных улицах находится ОМОН, выставлены ограждения, закрыто движение, сообщает TUT.BY.
Горожане стали выходить на спонтанные акции протеста, автомобили сигналили и блокировали дороги. Параллельно с этим в Минске и других городах Беларуси проходят жесткие задержания, в столице силовики стреляли резиновыми пулями по журналистам.
В ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого погиб человек, сообщило МВД Беларуси. По информации ведомства, около 23.00 на улице Притыцкого один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну спецназовцев. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
По версии протестующих, омон забросал светошумовыми гранатами людей.
Белорусские силовики применяли для разгона протестов в Минске светошумовые гранаты производства Чехии. По данным правозащитников, одна из гранат попала в человека, который умер от ожогов: официальные лица в Беларуси информацию о гибели людей во время столкновений демонстрантов с милицией пока не подтверждают.
Протестующие в Минске опубликовали фотографии гранат, которые производит чешская компания Zeveta Ammunition. Она занимается производством и продажей различных светошумовых и газовых гранат для полиции и охранных компаний. На гранатах, использованных в Минске, можно прочитать надпись по-чешски – Zásahová výbuška P1, также на них видна дата – 2012 год.
В отношении Беларуси с 2011 года действуют санкции на поставки оружия и средств, используемых для подавления протестов. Чехия при этом является членом Евросоюза и должна выполнять условия эмбарго. Однако, как пишет Радио Свобода, непонятно, идет речь о годе изготовления либо о сроке годности гранат. Современные светошумовые гранаты того же производителя выпускаются в новой упаковке, хотя ранее они действительно производились в алюминиевом корпусе.
10 августа
23:30
ЛЮДИ НАЧАЛИ СБИВАТЬ МАШИНАМИ ОМОН! pic.twitter.com/CCRgzb42ZA
— Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020
🔴Вже зараз можна говорити про органічні білоруські особливості протесту.🔺 блокування вулиць машинами як акція протесту…
Geplaatst door Olga Khudetska op Maandag 10 augustus 2020
Схоже, що в Мінську протестувальники обстрілюють ОМОН фейерверком.pic.twitter.com/ZwXGa0mRZA
— Громадське радіо (@HromadskeRadio) August 10, 2020
11 августа
01:40
Коктейли Молотова, водометы и баррикады в Минске.
Коктейли Молотова в Минске pic.twitter.com/vEZuB6txoI
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2020
Разгоняют людей водометами pic.twitter.com/8kY3LsiiEz
— Чай з варэннем (@belteanews) August 10, 2020
Барыкады каля Рыгі pic.twitter.com/Z95FSGVqIg
— Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020
13:30
Кандидат от белорусской оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны с видеобращением
«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все, но, наверное, я и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла для себя очень тяжелое решение, это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него не могли повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — заявила она.
Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, сообщила TUT.BY ее доверенное лицо Ольга Ковалькова. По ее словам, отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.
«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы».
Накануне Тихановская заявила, что считает себя победителем прошедших выборов.
«Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать», — заявила Тихановская. «Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета и мы будем доказывать все нарушения», — добавила Тихановская.
Протесты в Белоруссии начались в ночь на понедельник, когда тысячи людей вышли на улицы, протестуя против официальных итогов президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Соратники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской озвучили итоги проведенных ими экзитполов, которые показали, что за Тихановскую проголосовали более 80% белорусов. Отдельные избирательные участки также сообщили, что согласно реальным результатам выборов президента победа досталась Тихановской.
При каких обстоятельствах было записано это обращение, неясно. Ролик опубликовал провластный анонимный телеграм-канал «Желтые сливы». На Тихановской та же одежда, которая была на ней вчера днем, когда она ходила в ЦИК. Тихановская читает свой текст с листа, не глядя в камеру
Видео Тихановской с призывом не выходить на улицы, судя по всему, действительно было записано в помещении ЦИК Беларуси. Помимо совпадающего фона с жалюзи, нам удалось найти и кадры с аналогичным диваном в кабинете главы ЦИК, сообщает @CITeam_ru.
13:46
16:57
В штабе Тихановской призвали Лукашенко мирно передать власть народу
Штаб выразил поддержку демонстрантам
Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил действующему руководству страны начать диалог о мирной передачи власти народу. Также в штабе выразили поддержку участникам акций протестов.
Об этом сообщает «Наша Нива».
В своем заявлении представители Тихановской призвали власть отказаться от насилия в отношении мирных граждан.
«Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений», — говорится в заявлении штаба.
Отметим, в Беларуси уже третий день продолжаются протесты в связи с результатами президентских выборов. По предварительным данным ЦИК, победу в выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом Тихановская подала протест на результаты выборов, который принял ЦИК. // РБК-Украина
12 августа
08:50
Бронированный автомобиль силовиков протаранил легковушку с ребенком
В Гродно, где, как и в других городах Беларуси продолжаются протесты против нарушения при подсчете на выборах президента страны, в ночь на 12 августа бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, отчего пострадал 5-летний ребенок.
Об этом передает NEXTA.
«В машине, которую сбил джип в городе Гродно пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали, что нужна операция. Мужа задержали», — рассказывает очевидец жуткого инцидента.
Пострадавшие рассказали, что не сигналили, а «просто ехали». В ответ силовики утверждали, что пострадавшие граждане «сами виноваты» и задержали водителя.
Позже стало известно, что в том же Гродно силовики устроили жесткий разгон акции протеста, который продолжили с изощренной жестокостью, передает TUT.by.
Так, около десятка протестантов пытались спастись от дубинок спецназа и забежали в магазин, но вслед за ними туда ворвались ОМОНовцы и жестоко избили их.
Среди задержанных в магазине оказались журналисты, беременная жена одного из них и еще несколько человек.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду силовики начали применять против участников протестов светошумовые гранаты и резиновые пули, а также избивать их без всякой на то причины. В ответ на проявляемую жестокость в ЕС пригрозили руководству страны санкциями и значительным ухудшением отношений.
09:55
13:25
«Ребята, у нас ад»: жительница Минска эмоционально рассказала о ситуации в Беларуси
Жительница Минска Лилия Ахремчик, которая принимает участие в протестах против фальсификации результатов выборов президента, рассказала, что происходит в городе и республике в целом.
Об этом она написала в Facebook, отметив в самом начале, что в Беларуси большие перебои с работой интернета.
«Ребята, у нас ад. Никто не ожидал и не был готов к такому. Лукашенко развязал войну против белорусского народа. Я не знаю, чем и как ОМОНу промывают мозги, может, и впрямь рассказывают про какие-то иностранные вторжения, но они ведут себя, как звери и даже хуже», — отметила она.
По словам женщины, люди выходят на митинги по всей стране — в городах и городках. Эти акции протеста носят мирный характер, однако в ответ силовики используют светошумовые гранаты, стреляют резиновые пули, которые разрывают тело, газ, заливают из водометов.
«Люди просто стоят, хлопают и скандируют «Жыве Беларусь». А потом налетают омоновцы. Как эти твари избивают своих же сограждан! Люди, это так страшно!!!! В них нет ни капли жалости, ничего человеческого, это фашизм чистой воды. Они нападают впятером-вшестером на человека и калечат его», — пишет минчанка.
Она добавила, что силовики бьют всех, не обращая внимания на возраст и пол.
«Они хватают и бьют людей во дворах, вообще не заморачиваясь законностью и причастностью людей. Просто всех подряд хватают. И при этом говорят: «Хотели перемен? Получайте!». Одной девушке в бусе омоновец отбивал кисти рук и приговаривал: «Все равно некому жаловаться». Другую девушку тащили за волосы по земле. Они бьют и кидают в автозаки детей!!! Похоже, им дали абсолютный карт-бланш. Говорят, со дня на день введут комендантский час», — написала она.
Лилия Ахремчик также рассказала, что медикам пытались запретить оказывать помощь активистам и выезжать на вызовы без милиции, но те сопротивляются.
«Люди, пожалуйста, не верьте никакой пропаганде, среди нас нет боевиков. Люди из подручных средств сооружают баррикады, чтобы защититься от гранат и пуль. Вчера был бой на Пушкинской — Спортивной — Каменной горке и в районе супермаркета Рига, в предыдущую ночь, после выборов — на Стелле и в центре. Люди приходят с голыми руками, а их уничтожают! Лукашенко развязал геноцид против своего народа! В то же время по БТ крутят ролики, как прекрасно прошли выборы и как подростки по наводке Нехты (телеграм-канала, — УНИАН) организовывают бойню. Мы не подростки! Люди приходят целыми семьями. Рядом со мной вчера стояла женщина 58 лет», — эмоционально отметила женщина.
Уровень поддержки Александра Лукашенко на выборах женщина оценила от 5% до 13% — именно столько получилось на участках, где честно считали голоса. Она также рассказала, что неофициальные данные говорят о восьми погибших протестующих по стране.
14:20
Силовикам рассказывают, что выходят люди, которым платят по $5, украинцы и русские
Житель Минска Евгений Гончаров, который участвовал в протестах в Минске в последние три ночи и был свидетелем разгона протестов в микрорайоне Серебрянка в ночь на 12 августа, рассказал Настоящему Времени о том, что там происходило. В телеграм-каналах сообщали о нескольких мощнейших взрывах и очередях хлопков в том районе – со стороны пересечения улиц Рокоссовского и Плеханова.
– Какая атмосфера в Минске сейчас?
– В принципе, по утрам в городе относительно спокойно, все основные протесты начинаются после обеда. Вечером жутко, потому что мы наблюдаем необоснованную жестокость.
Вчера в Серебрянке я видел три буса (микроавтобуса) с ОМОНом и два автозака. И, когда люди начали скандировать, со дворов начали заезжать люди в гражданском, в бусах, в различных машинах. Они начали выхватывать и избивать людей. Людей в Серебрянке было человек 300-400. Они просто скандировали, стояли на дороге, на остановках, на газоне. Машины блокировали передвижение, поэтому ОМОН, когда шел по дороге, просто бил по машинам, по стеклам, по зеркалам. Кто сигналил (в знак протеста) – ему старались максимально ударить машину.
– Как на это реагировали люди и прохожие?
– Я скажу так: слава богу, что включили интернет и на данный момент люди стали получать больше информации о том, что происходит. Пока в городе шок и паника – от той жестокости, которая происходит в городе.
– Чем вы можете объяснить эту жестокость со стороны силовиков?
– Наверное, эту жестокость ничем нельзя объяснить. У меня есть информация от семьи сотрудника милиции: что выходят люди, которым платят по $5, и в основном это украинцы и русские, а все нормальные белорусы сидят дома. Это та информация, которая у них в семье звучит, соответственно, такая информация, скорее всего, доносится в МВД. Искажения совершенные!
– Но они в это верят?
– Ну если они так говорят – значит да, верят.
– Расскажите пожалуйста, что происходит по ночам в Минске?
– Ориентировочно до двух часов ночи все более активно. Если люди собираются массой – то их, к сожалению, разбивают, чтобы люди разбегались по дворам и улицам. Когда основной поток людей расходится, силовики стараются вылавливать людей маленькими группами и жестко их избивают и задерживают.
– Что при этом говорят? На основании чего задерживают, почему бьют?
– Ничего не говорят. Никто ничего не объясняет. Жестокость необоснованная. У людей дикий страх и чувство несправедливости.
– Вы лично видели раненых?
– Раненых я видел уже 9 августа, и вчера они тоже были. Мы стояли на метро «Проспект Рокоссовского», там были раненые. В ребят стреляли резиновой дробью, как уже три дня подряд.
– Как им оказывали помощь?
– Собственными средствами. Кто-то приносил бинты, у кого-то с собой была вода. Там были «скорые», но люди уже опасаются, боятся «скорых», потому что знают, что это может быть не «скорая».
– Потому что внутри может находиться спецназ?
– Да, это уже неоднократно замечали, в течение нескольких дней. Они просто едут в толпу, разгоняют, рассекают ее. Люди думают, что это медики, а там открыты форточки и люди в масках массово сидят внутри.
– Вы сегодня будете выходить на новые протесты?
– Да. И люди, которые со мной были, тоже пойдут. С сегодняшнего дня в Беларуси снова включили интернет, и у людей появился доступ к информации. Мне кажется, что, возможно, даже еще больше людей подтянется.
– А вам не страшно?
– Страшно, мне кажется, всем. Но когда ты понимаешь, что может кто-то из твоей семьи пострадать за то, что ты имеешь мирную, хоть и иную точку зрения – это же беззаконие! Так не должно быть: что в мирных людей, которые просто стоят на газоне, стреляют и жестко их избивают. Бояться вечером просто выйти, потому что тебя могут избить? Все люди в недоумении от происходящего.
– А во всеобщую забастовку в Беларуси вы верите?
– Что касается забастовок: на основных предприятиях в Беларуси люди работают возрастные, молодежь и активное население работают в частном секторе. Поэтому сложно побудить менее активное население остановить работу.
23:55
С государственных телеканалов Беларуси увольняются журналисты
За вчера и сегодня уволились семь сотрудников.
На фоне новостей о массовых протестах, которые проходят по всей Беларуси вот уже более трех дней, белорусские журналисты начинают увольняться с государственных телеканалов и радиостанций.
Об этом сообщает tut.by.
Только за вчера и сегодня уволились семь сотрудников, среди них — журналисты «Беларусь 1», СТБ, Первого канала белорусского радио. Некоторые пишут о своем уходе в соцсетях.
Журналисты и ведущие государственных телеканалов увольняются из-за насилия против демонстрантов.
В течение последних дней уволилась ведущая белорусского СТВ (Столичное телевидение) Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.
Ведущая утреннего кулинарного шоу Бородкина написала в фейсбуке, что ни она, ни ее дети больше не смогут улыбаться с экрана телевизора, сообщает tut.by.
«Поздравляем страну с «выбором»! Даже сейчас, когда «выбор» уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!» — написала она в посте.
Об увольнении сообщил ведущий Агентства телевизионных новостей Беларуси Сергей Козлович. Он называет решение самостоятельным и готов к поискам новой работы.
«Это [телевидение] была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на «Беларусь 1″. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера [10 августа] сидел в последний раз», — сообщил он.
Также уволилась ведущая телешоу «Доброе утро, Беларусь!» на телеканале «Беларусь 1» Вера Каретникова.
Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) сообщили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич.
Видеообращение о своем увольнении записал ведущий известной в стране военной программы «Арсенал» Владимир Бурко.
Напомним, белорусские силовики жестко задержали в Минске двоих граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Реуцкий также является журналистом.
Ранее в Беларуси задержали большое количество журналистов. 12 августа глава МВД страны Юрий Караев распорядился не трогать журналистов, которые выполняют свою работу во время антиправительственных протестов, кроме случаев, когда они «становятся между нарушителями и силами правопорядка. // LB.ua
13 августа
02:33
В Витебске глава избиркома после появления доказательства признал фальсификацию в пользу Лукашенко (аудио)
По его словам, на самом деле на соответствующем участке победила Светлана Тихановская.
В Витебске председатель участковой избирательной комиссии №25 Сергей Питаленко признал подделку протокола о результатах голосования на президентских выборах в пользу действующего президент Александра Лукашенко, хотя на соответствующем участке победила его оппонентка Светлана Тихановская.
Об этом Питаленко сообщил в комментарии белорусской службе Радио Свобода.
Журналисты опубликовали аудиозапись, на которой якобы председатель Кастричницкой районной администрации Витебска Сергей Сташевский заставил членов избирательной комиссии подделать протокол о результатах голосования в пользу Лукашенко.
Руководитель комиссии признал, что после победы Тихановской члены комиссии сфальсифицировали протокол и были вынуждены вписать туда продиктованы властью цифры.
На вопрос, правда ли, что это Сташевский заставил комиссию переписать протокол, Питаленко ответил: «На аудио все есть».
Поговорить со Сташевским журналистам не удалось, в его приемной им сообщили, что он болеет , отмечает УНИАН.
12:10
В белорусских телеграм-каналах и социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур страны, которые выкидывают или сжигают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в Минске и других городах.
Телеграм-канал Nexta опубликовал более десяти обращений экс-спецназовцев, а также рапорт действующего сотрудника милиции.
«Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы», – говорит мужчина на одном из роликов. После этого он снимает с себя форму спецназа и выкидывает ее.
Более 370 тысяч лайков набрал пост в инстаграме бывшего капитана милиции, который написал, что подал в отставку: «17 лет службы окончены… Моя совесть чиста…Милиция с народом…»
«Белорусского братства спецназа больше нет», – говорит в ролике, опубликованном в инстаграме, Артем Белинович.
«Позор! Просто позор вам! Я никогда не думал, что это произойдет, но я с радостью это все [форму] уничтожу. Зря я служил там! Очень сильно зря, пожалел об этом!» – говорит спецназовец на одном из роликов и бросает в костер свою форму. На другом видео боец внутренних войск бросил свою форму под дверь в качестве коврика.
Также в телеграм-канале Nexta опубликовано заявление инспектора ДПС Жабинсковского района Миронюка А. Ф.: «Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь».
За минувшие сутки во время акций протеста милиция задержала около 700 человек, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу МВД. Таким образом, число задержанных в Беларуси со дня выборов составляет более 6,7 тысяч человек.
В МВД отметили, что «беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким».
С самого утра 13 августа мирные граждане снова становятся в цепочки солидарности в разных районах Минска. На акцию вышли в основном женщины, они несут с собой белые цветы и выстраиваются вдоль дорог.
Машины сигналят в их поддержку. С ними поговорил наш корреспондент в Минске Роман Васюкович:
Накануне студенты-медики, которые встали в цепь возле здания Белгосмедуниверситета в Минске, отказались уйти с улицы, как их призывал министр здравоохранения Владимир Караник. Он назвал акции против насилия срежиссированными и предложил участникам акции поговорить с ним приватно, без свидетелей, но медики отказались.
13:23
В Беларуси задержали капитана милиции, который подал в отставку из-за разгона протестов
В Беларуси задержали капитана милиции Егора Емельянова, который накануне сообщил, что выступает против разгона протестов и публично подал в отставку.
О задержании в Новополоцке сообщает Telegram-канал «Наша Нiва» со ссылкой на жену задержанного Марину Емельянову.
По ее словам, мужа вызвали на работу под предлогом необходимости подписать акт приема-передачи формы, но позже он был задержан.
Женщина сообщила, что Емельянову вменяют статью о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
В четверг, 13 августа, над ним должен состояться суд.
«Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пришло время увольняться», — рассказала Марина.
Напомним, 12 августа Емельянов опубликовал в Instagram фотографию своих погон и удостоверения и подписал: «17 лет службы окончены… Моя совесть чиста… Милиция с народом…». // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
14 августа
10:35
Смерть задержанного в Гомеле: силовики озвучили скандальную версию
В Беларуси при подозрительных обстоятельствах умер в СИЗО юноша, задержанный при разгоне акции протеста. Родственников так и не пустили на опознание, а милиция заявила, что якобы парень умер от передозировки.
Семья гомельчанина Александра Вихора пытается выяснить, что на самом деле случилось в тот временной промежуток между задержанием юноши ОМОНом 9 августа и 11 августа, когда молодой человек скончался в изоляторе. Родственники подозревают, что юношу избили, а потом в СИЗО не оказали помощь либо же продолжили применять силу.
Сестра погибшего Ольга рассказала в комментарии Tut.by, что следствие пытается отстоять версию о передозировке наркотиками. «Какие наркотики? Ведь он же был под стражей несколько дней до смерти», — возмущается женщина.
Следком Беларуси утверждает, что телесных повреждений у скончавшегося узника не обнаружено. При этом следователи предлагают поверить им на слово: родных на опознание так и не допустили. // «ФАКТЫ»
12:47
Тихановская призвала мэров городов провести митинги на выходных
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с призывом провести массовые митинги 15-16 августа. Мирные протесты могут пройти в городах Беларуси.
Об этом она заявила в своем видеообращении.
«Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила Тихановская.
Она подчеркнула, что на улицах появляются новые мирные акции — цепи солидарности женщин с цветами. Она также выразила благодарность силовикам, которые отказались выполнять приказы по разгону протестов, и участникам забастовок на предприятиях.
Напомним, ранее сообщалось, что Тихановская выступила с призывом остановить насилие на протестах в Беларуси, а также заявила, что демонстранты должны защищать свой выбор мирным ненасильственным путем.
Отметим, оппонентка Александра Лукашенко вынужденно находится за границей; на этой неделе белорусские власти вывезли ее в Литву после того, как несколько часов удерживали в здании ЦИК, куда она подавала жалобу с требованием провести пересчет голосов. // РБК-Украина
15:07
Офицер СК Белоруссии призвал судить министра МВД Караева
Сотрудник СК Белоруссии Игорь Лобан опубликовал в своем Instagram сообщение, в котором осудил применение силы против людей, а также назвал министра МВД Юрия Караева «человеком без совести и чести».
Он отметил, что заявление Караева о «кукловодах и цветных революциях» воспринимается обыденно и не вызывает ничего кроме раздражения. Также он назвал детским лепетом попытки министра оправдать насилие и бесчеловечность защитой конституционного строя.
«Пытки, избиения, выстрелы в спину убегающим безоружным людям — это для вас защита конституционного строя? Угрозы пустить девушку по кругу в автозаке или ПР в заднем проходе задержанного — это защита конституционного строя?», — задал вопрос Лобан.
Следом, обращаясь к министру, он отметил, что тот дал карт-бланш своим подчиненным и должен наряду с ними нести ответственность.
Лобан назвал статью уголовного кодекса Белоруссии, которую по его мнению нарушил министр — Статья 128 «Преступления против безопасности человечества», в которой говорится о наказании вплоть до смертной казни за незаконное содержание в заключении, похищение людей, пытки и акты жестокости.
Также Лобан отметил, что ни генеральный прокурор, ни председатель СК по этим нарушениям не высказались. // МК
18:00
В Минске несколько тысяч бастующих работников МТЗ пришли к Дому правительства. Силовики опустили щиты
Работники Минского тракторного завода утром 14 августа вышли на забастовку. На завод приехал премьер-министр, но к рабочим не вышел. Тогда они направились к Дому правительства.
Примерно через два часа колонна в несколько тысяч человек дошла до Дома правительства. Белорусские СМИ сообщали, что туда днем приехала военная техника и два водомета.
У входов в здание правительства стоят силовики. Люди находятся примерно в 100 метрах от здания, все ведут себя культурно.
Митингующие скандируют: «Разговор!», «Власть — к ответу», «Трибунал», «Выходи!» .
У Дома правительства выстроились омоновцы и опустили щиты. Девушки бросились их обнимать, пишет «Чай з малинвым варэннем».
Утром в пятницу первая смена МТЗ вышла на забастовку. Люди требовали освобождения всех политзаключенных и жертв насилия, «снятия нелегитимного президента» и реформирования силовой системы с упразднением ОМОНа.
В 15:30 на МТЗ приехал премьер-министр Роман Головченко, однако он отказался разговаривать с работниками в присутствии журналистов негосударственных изданий. Тогда бастующие под крики «Уходи!» отказались разговаривать с ним, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
После этого колонна бастующих выдвинулась на площадь Независимости, где находится Дом правительства.
По дороге к колонне протестующих присоединяются новые люди. По оценкам корреспондента белорусской Свободы, их около трех тысяч человек.
Утром 14 августа Александр Лукашенко прокомментировал забастовки, сказав, что на МАЗе и МТЗ «20 человек решили высказать свое мнение – бросили работу и пошли». Сейчас протестующие сотрудники МТЗ несут плакаты с надписью «Нас не 20 – нас 16 тысяч».
Вдоль всего проспекта Независимости к колонне присоединяются люди. В шествии принимает участие Мария Колесникова.
Радио Свобода вспоминает, что последний раз работники МТЗ выходили в центр Минска 30 лет тому назад. // Настоящее время
15 августа
13:20
Тысячи белорусов вышли в центр Минска почтить память погибших на протестах
Люди принесли цветы и называют акцию мирной. Среди тех, кто поддержал акцию, есть и родственники погибших.
На проспекте Пушкина в Минске собрались тысячи белорусов. Люди пришли почтить память погибших на протестах и в результате насилия со стороны силовиков. Люди принесли цветы и называют акцию мирной. Среди тех, кто поддержал акцию, есть и родственники погибших. Сегодня в Минске проходит похоронная церемония Александра Тарайковского.
Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа во время силового разгона протестов силовиками. Официальные власти объяснили смерть Тарайковского несчастным случаем: мол, мужчина хотел бросить в спецназовцев взрывное устройство, но сам подорвался.
Однако, как установили активисты, мужчину на самом деле убили, и, скорее всего, убийцами были боевики одного из подразделений КГБ. На видео заметно, как один из силовиков попадает в мужчину из оружия. AP опубликовало кадр из видео, на котором возможно запечатлен момент смерти Александра Тарайковского
20:45
Работники Белтелерадиокомпании собираются бастовать: в их офис зашел ОМОН
Работники государственного телевидения Беларуси — Белтелерадиокомпании — собираются бастовать, с ними пытались договориться представители власти, впрочем, переговоры провалились. Об этом пишет DW, передает УНН.
«Сотрудники Белтелерадиокомпании собираются бастовать. Сообщается, что отговорить их от забастовки у представителей власти не получилось. ГАИ перекрыла проезд к зданию, у которого собрались протестующие», — пишет издание со ссылкой на своего корреспондента в Минске.
Между тем белорусская служба Радио Свобода сообщает, что «306 сотрудников БТ готовы присоединиться к бессрочной забастовке».
«Системный администратор Андрей принял участие в акции 9 августа и утверждает, что ОМОНовцы сами спровоцировали бойню. Поэтому он возмущен тем, что государственные каналы представляли это как нападение агрессивной толпы. Он убежден, что забастовка будет объявлена на БТ в 9 часов. Его коллега, журналистка Дарья Вайтович, добавила, что сейчас 306 работников готовы присоединиться к бессрочной забастовке, сбор подписей продолжается», — пишет издание.
Издание TUT.BY также сообщает, что «в здание Белтелерадиокомпании зашел ОМОН». А протестующие у здания скандируют: «Правду!».
Ранее сегодня в здание БТ приходили пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава Совета РБ Наталья Кочанова. «Наша Нива» писала, что на встрече «Кочанова говорила заученными фразами о протестах по методичке о том, что разорвет их страну». После встречи люди начали подписывать заявление о забастовке, пишет русская служба ВВС.
23:08
Государственное СМИ Беларуси отредактировало новость о «помощи России при первом запросе»
Белорусское государственное агентство БелТА поправило текст новости о Лукашенко и обещанной российской военной помощи
пишет УНН со ссылкой на новость агентства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в Генштабе белорусских вооруженных сил, что Россия готова при запросе Беларуси оказать “всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь”.
“Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились — при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь”, — сказал ранее Лукашенко.
Теперь в тексте новости появилось уточнение, что Россия окажет военную помощь Беларуси при первом же запросе “в случае внешних военных угроз”.
16 августа
12:45
На митинг «в поддержку Лукашенко» в Минск со всей страны свозят людей
В Минск со всей Беларуси свозят людей на митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Кто-то едет добровольно, а кому-то пригрозили увольнением. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Tut.By.
«В Минск со всей страны свозят людей на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Кто-то едет добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили на случай отказа от участия, в том числе увольнением и лишением места в общежитии (нам поступило сотни подобных сообщений)», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга. К примеру, из Бреста в Минск, по сообщениям, прибудет поезд с 19 вагонами.
Кроме этого, в Telegram-канале Nexta вчера разместили пример списков, как из Витебской области сгоняли людей на сегодняшний митинг.
Как сообщалось ранее в УНН, провластная общественная организация “Белая Русь” намерена 16 августа провести в Минске митинг солидарности” в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Пройдет он на площади Независимости.
В тоже время по всей стране планируют провести марш свободы.
16:15
У Білорусі проходить історичний марш «За свободу» (онлайн-трансляція)
Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко пішов з посади президента.
З різних частин Мінська люди колонами сходяться до Стели у Парку Перемоги. У марші беруть участь десятки тисяч осіб. Учасники акції коментують, що такої багатолюдної демонстрації ще не бачили. Люди продовжують сходитись, повідомляє LB.ua.
17:55
Біля стели «Мінськ — місто герой» за підрахунками ЗМІ зібралися понад 200 тисяч осіб
TYT.by пише, що це наймасовіша акція протесту в історії незалежної Білорусі.
юди розтягнулись на декілька кілометрів в чотири сторони від перехрестя біля стели. Вони скандували «Йди», «Лукашенка в автозак», «Віримо, можемо, переможемо».
На мітингу виступила соратниця Світлани Тихановської Марія Колеснікова. Вона оголосила вимоги протестувальників, серед яких головна — це відставка Лукашенка.
Близько 17.00 люди почали розходитись в інші частини міста.
Телеграм-канал NEXTA закликав демонстрантів вивішувати усюди біло-червоно-білі прапори та голосно скандувати біля СІЗО, де утримують політв’язнів.
«Від завтрашнього дня оголошується загальнонаціональна забастовка до виконання вимог народу», — йдеться у повідомленні. // LB.ua
22:00
Силовики задержали нескольких участников акции в Минске
Возле крупнейшего в Беларуси универсального магазина (ГУМ) задержали нескольких участников сегодняшней акции в Минске. Задержанных увезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщает «Радио Свобода — Беларусь» в Telegram.
Сообщается, что возле ГУМа сотрудники правоохранительных органов в штатском выскочили из белого микроавтобуса без номеров, схватили несколько человек и увезли их в неизвестном направлении. Толпа протестующих была возмущена, однако не вступила в противостояние с силовиками. // РБК-Украина
23:55
Два крупнейших предприятия присоединились к забастовке в Беларуси
Еще два крупных предприятия присоединились к массовой забастовке в Беларуси. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе Нафтан и ОАО «Беларуськалий».
Об этом сообщает tut.by.
Сообщается, что «Беларуськалий» присоединится к общенациональной забастовке с 08:00 17 августа 2020 года. Предприятие остановит все горнодобывающие и проходческие комплексы, а также обогатительные фабрики и вспомогательные цеха.
Среди требований — освобождение всех политзаключенных и участников протестов, незамедлительная отставка Александра Лукашенко, проведение честных выборов с открытым подсчетом голосов с участием независимых наблюдателей и так далее.
Вдобавок к этим требованиям работники «Нафтана» добиваются отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной. Бессрочная забастовка на заводе будет проходить ежедневно в период с 12:00 до 15:00. В случае невыполнения всех требований коллектив остановит технологический процесс.
Напомним, на этой неделе забастовки проходили на Минском тракторном заводе, метрополитене, автомобильных заводах МАЗ и БелАЗ, а также на десятках других предприятий.
Рабочие коллективы выступают в поддержку мирных протестов в Беларуси и солидарны с участниками демонстраций. // РБК-Украина
17 августа
9:45
«Готова стать президентом»: Тихановская записала новое видеообращение
Светлана Тихановская, которая после президентских выборов в Беларуси была вынуждена покинуть страну, записала новое обращение для своих сторонников. Тихановская объявила, что готова стать президентом Беларуси по результатам назначенных перевыборов.
«Готова принять на себя ответственность и выступить новым национальным лидером, чтобы страна успокоилась… Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки создали условия для проведения новых честных и прозрачных выборов, которые будут признаны мировым сообществом», — заявила Тихановская.
Напомним, согласно тем данным, которые озвучил ЦИК Беларуси, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10,1% голосов. Александру Лукашенко Центризбирком насчитал более 80%.
Представители Тихановской заявили, что политик вернется домой после того, как будет устранена угроза для ее семьи. Также было объявлено, что у Тихановской есть продуманный план для выхода из политического кризиса в Беларуси. // «ФАКТЫ»
10:45
В Беларуси телевидение и радио присоединились к забастовке
Сотрудники Белтелерадиокомпании присоединились ко всеобщей забастовке в Беларуси в связи с фальсификацией результатов выборов президента. Люди бастуют у здания компании.
Об этом сообщает TYT.BY.
Отмечается, что сотрудники Белтелерадиокомпании подписали уведомление, адресованное руководителю Ивану Эйсмонту. Они требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.
О намерении объявить забастовку также заявили сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ. Эта информация появилась в соцсетях некоторых сотрудников телевидения.
Как пишут белорусские СМИ, на ОНТ перестало выходить шоу «Наше утро». Вместо этого идут старые программы Первого канала в записи. К забастовке присоединилось радио «Столица». Эфира нет, только музыка.
12:06
Лукашенко во время визита на минский завод встретили криками: «Уходи»
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом на Минский завод колесных тягачей, где проходит забастовка. Во время его выступления участники акции кричат: «Уходи».
Об этом сообщает TUT.BY.
ообщается, что утром Александр Лукашенко на вертолете прибыл на территорию МЗКТ, чтобы провести встречу с сотрудниками завода. При этом под стенами здания собрались несколько сотен человек — не только сотрудников МЗКТ, но и других предприятий.
При этом Лукашенко долгое время не выходил к демонстрантам. После того, как он вышел на трибуну, участники протеста начали выкрикивать: «Уходи».
Рабочие МЗКТ перед Лукашенко кричат «Уходи». pic.twitter.com/QBJnzk85Wn
— TUT.BY (@tutby) August 17, 2020
Напомним, 17 августа в Беларуси началась общенациональная забастовка, участники выступают против результатов голосования из-за фальсификаций и требуют провести честные выборы.
Ранее сообщалось, что во время визита на МЗКТ Лукашенко заявил, что все заводы работают, несмотря на забастовки, а также, что 150-200 человек погоду не сделают.
Также сообщалось, что Лукашенко в очередной раз исключил возможность проведения новых выборов в Беларуси. // РБК-Украина
18:28
В Беларуси погибли по меньшей мере пять человек, семь человек находились в критическом состоянии, сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на отчет общественного объединения «Звено» о нарушении прав человека с 7 по 14 августа во время протестов в Беларуси. СМИ известно о гибели жителя Минска Александра Тарайковского и жителя Гомеля Александра Вихора.
Волонтеры организации нашли 120 человек в больницах Минска и опросили 30 пострадавших. Правозащитники рассказали о нарушении права на жизнь, на личную свободу и неприкосновенность, на свободу от пыток и жестокого обращения, а также об отсутствии медицинской помощи и правовых средств защиты задержанных.
Руководитель объединения Татьяна Гацура-Яворская сообщила, что 25-летнему Александру Вихору, скончавшемуся в Гомеле, было отказано в медицинской помощи. В этом случае, как и в случае смерти Тарайковского, расследование не проводилось, также было отказано в судебно-медицинской экспертизе причин смерти.
«Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке?» Глава МВД Беларуси прокомментировал смерть протестующего Тарайковского
Правозащитники имеют на руках свидетельства людей, которых госпитализировали со сломанными ребрами, руками, травмами глазниц и другими ранениями и травмами. Все они утверждают, что медицинскую помощь им оказали через 6-12 часов, некоторым – только после потери сознания.
Потерпевшие рассказали, что они не оказывали сопротивления, когда их задерживали, но были жестоко избиты дубинками во время задержания, в автозаке и в отделении милиции. Многие безоружные люди, которые не нападали на силовиков, были ранены и обожжены светошумовыми гранатами. Гранатами омоновцы стреляли прямо по людям или очень близко от людей, чем нанесли им тяжелые травмы.
Арестованный за песню «Перемен!» диджей рассказал, что его бил замглавы МВД Беларуси. Он до этого говорил, что людей в тюрьмах не избивают
В Минске и других городах Беларуси после оглашения результатов президентских выборов проходят протесты. Правозащитники подчеркивали, что только за первые несколько дней протестов в Минске и других городах Беларуси были задержаны свыше 7 тысяч человек, подавляющее большинство из них при задержании избили дубинками. Силовики также применяли для разгона безоружных протестующих светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.
Следственный комитет Беларуси сообщил, что к ним обратились около 700 человек с заявлениями об избиении силовиками и сотрудниками тюрем. В МВД утверждают, что 17 августа на 14:00 в изоляторах временного содержания страны остаются 122 человека и работа по освобождению задержанных продолжается. При этом 14 августа Минский городской суд сообщал о 1006 гражданах, которые получили административные сроки – от 4 до 25 суток.
На сегодняшний день судьба десятков человек неизвестна, люди все еще не могут найти своих родственников. Белорусский портал TUT.BY запустил сервис для поиска пропавших после протестов в городах Беларуси. // Настоящее время
18 августа
10:05
Посол Беларуси в Словакии, поддержавший мирных протестующих: Я подал заявление об отставке
Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня подал заявление об отставке. За несколько дней до этого он записал видеообращение, в котором поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.
— Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки, — рассказал TUT.BY Игорь Лещеня.
В МИД пояснили, что решение об отставке Чрезвычайного и полномочного посла принимается лицом, его назначившим, то есть главой государства. «Самоотвод» дипломатов тоже рассматривает президент — должен быть подписан указ. Пока указа об отставке Игоря Лещени не было.
Напомним, 16 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. «Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», — заявил дипломат.
Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.
В МИД Игорь Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году. // TUT.BY
11:55
После зверских избиений и пыток протестующих Лукашенко наградил более 300 силовиков
Документ насчитывает 25 страниц, а список включает имена 323 силовиков. Среди них — инспекторы дорожно-патрульной службы, милицейские психологи и водители (в т.ч. водители «автозаков»), представителей внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и других подразделений.
Беларусские интернет-СМИ обращают внимание на тот факт, что документ был подписан 13 августа этого года, в дни самых жестоких столкновений протестующих и ОМОНа. // «ФАКТЫ»
15:03
«Цифры придумали из воздуха»: в избиркомах рассказали, как подтасовывались результаты выборов
На голосовании 9 августа у Тихановской было в 5-6 раз больше голосов, чем у Лукашенко, признались члены минских избирательных комиссий.
Несколько членов избиркомов Минска на условиях анонимности рассказали журналистам, как на самом деле голосовали люди на их участках, и как подтасовывались результаты голосования.
Издание «Медуза» опубликовало их рассказы под изменненными именами.
Так активист высшего учебного заведения Антон рассказал, что место в избирательной комиссии ему предложили занять в мае. Проблемы начались уже на этапе предварительного голосования.
«Наши цифры за день не сходились с теми, что были в протоколах. Например, в один день у нас получилось около 20 человек, а в протоколе было записано больше 70», – отмечал он.
По словам Антона, в основной день выборов пришло в два раза больше человек, чем за время досрочного голосования.
«Было понятно, за кого голосует большинство: 70% людей приходили с белыми лентами. Были те, кто возмущался, почему нельзя ставить дату в документе, где расписываешься о получении бюллетеня. Многие настаивали на своей правоте и указывали число», — рассказал член комиссии.
По его словам, сначала подсчитывались бюллетени досрочного голосования. В основном было слышно, что побеждает Лукашенко. Но 9 августа картина была противоположной – большинство было за Тихановскую.
«Когда мы подсчитали голоса, по лицам членов комиссии было видно, что все радуются. Даже без итогового подсчета было понятно, что больше 60% за Тихановскую», — отметил он.
Однако дальше председатель и секретарь комиссии стали подводить итог. Антона попросили «не стоять над душой»
«Считали очень долго, минут 30–40. В итоге нам сказали, что за нынешнего президента больше 50% голосов, а у Тихановской — в районе 20%. Члены комиссии начали оглядываться, типа, «что это сейчас произошло?». Ведь явно побеждала Тихановская», – рассказал член комиссии.
«Перед тем, как подписать протокол, многие задумывались, но все равно делали это. Я был последним. Когда очередь дошла до меня, я долго сидел и думал, что мне делать. Не брал даже ручку в руки. Я не хотел подписывать, но не знал, какие за это будут последствия. Я боялся и в итоге подписал… Мы долго сидели на участке. Когда председатель и секретарь уехали отвозить голоса, у нас заработал интернет. Мы увидели, что есть участки, где победила Тихановская. Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили», – заключил парень.
Участница другой избирательной комиссии Маргарита рассказала, что была записана без своего ведома, но все же согласилась на участие. В ее случае проблемы также начались в дни досрочного голосования.
«Я была в последние дни досрочного голосования — 7 и 8 августа. Людей было немного: за час-два приходило не больше четырех человек. В основном это были люди предпенсионного и пенсионного возрастов. Потом я связывалась с ребятами, которые работали после меня, чтобы вывести общее количество и сравнить с протоколами. Получалось, что количество людей было завышено каждый день: 7 августа на 30 человек, 8-го — на 50», — отметила она.
По ее словам, в основной день люди приходили активно, с белыми ленточками. Сначала комиссия считала бюллетени досрочного голосования — выиграл Лукашенко, но в день основного голосования все складывалось иначе.
«В моей стопке с бюллетенями основного дня выборов у Тихановской было в шесть раз больше голосов, чем у Лукашенко. Я переговаривалась немного с людьми, которые считали другие стопки. Было понятно, что Тихановская идет первее Лукашенко. Я не знаю насколько, потому что на досрочном выиграл он, но, по нашим подсчетам, она стопроцентно лидировала», – рассказала Маргарита.
Председатель избиркома считала голоса самостоятельно, рядом с ней никого не было.
«Мы сдали свои результаты председателю избирательной комиссии. Когда она считала, рядом с ней никого не было. В итоге нам объявили, что Тихановская проиграла. Многие начали плакать, я не была исключением. Вся избирательная комиссия погрузилась в молчание. Многие ожидали, что результат будет таков, но все равно для нас это было потрясением», – призналась член комиссии.
Участник избирательной комиссии Константин рассказал, что 3 августа, еще перед началом досрочного голосования, у его избиркома было заседание.
«Нам тогда сказали, что нужно подписать протокол. Я тогда еще не очень хорошо знал избирательный кодекс и не понял, что за протокол. Но одна женщина из комиссии сказала, что его нужно подписывать в последний день, после итогового подсчета голосов. Председатель стала с агрессией защищаться, что это нужно, чтобы потом не было мороки и прочее. В итоге протокол никто не подписал», — рассказал он.
По словам Константина, 8 августа его снова принуждали подписать протокол.
«8 августа у меня была вечерняя смена. Когда я пришел, председатель позвала меня к себе в кабинет. Там была женщина из администрации района. Председатель сказала: «Сейчас подпишем протокол, что все хорошо», — и так ненавязчиво ко мне его подтолкнула. Я внимательно его прочел и понял, что это протокол конечных итогов голосования. Я был немного в шоке, стал спрашивать, как это так. Мне говорят: «Нужно просто подписать». Они вылавливали по одному человеку: в протоколе, когда я его видел, было уже как минимум три подписи. Но я все равно отказался. Председатель сказала мне вслед: «Наверное, ты мне не доверяешь», – рассказал он.
По словам Константина, на подсчете участников досрочного голосования их число завысили почти в два раза. Но он все равно подписал протокол, потому что ему еще предстояло сидеть на голосовании 9 августа.
«9 августа больше половины людей приходили с белыми лентами и в красно-белой одежде. Процентов 80 складывали бюллетени гармошкой — так делать призывало сообщество «Честные люди», чтобы наглядно показать, что голосуешь не за Лукашенко. Наша урна была, вы не представляете, реально прямо вся так заполнена. Некоторые показательно брали листик, ставили галку напротив Тихановской и не сворачивая, чтобы видела комиссия, бросали его в урну», – отметил член избиркома.
Перед подсчетом голосов начались нарушения.
«Дальше было самое грубое нарушение — они [председатель и секретарь] взяли списки избирателей и начали их запечатывать. Хотя не посчитали, сколько человек участвовало в голосовании, и не сравнили это число со списком. Я стал объяснять, что так на том же досрочном голосовании могли подкинуть бюллетени и мы не сможем выявить ошибку или фальсификацию. Но мне ответили: «Мы считали все время в процессе голосования». Пока я писал особое мнение [к протоколу об итогах выборов], принесли урну и начали ее открывать. Я опять заявил о том, что не согласен с происходящим и мы по-прежнему не знаем количество пришедших избирателей. Все остальные — наблюдатели и члены комиссии — молчали. Они боялись», — рассказал Константин.
По его словам, тогда председатель добилась его исключения из комиссии. Его особое мнение так и не было зарегистрировано.
«Потом я говорил с теми, кто считал голоса дальше. Стопка за Тихановскую была в пять раз больше, чем за Лукашенко. При этом из урны досрочного голосования основное количество было за Лукашенко. В протоколе написали, что за Лукашенко больше 500 человек, а за Тихановскую — больше 100. Эти цифры придумали из воздуха. А потом всех заставили подписать протокол», – заключил он. // УНИАН
19 августа
09:35
Власти Гродно приняли требования штаба Тихановской
В Гродно на фоне протестов в Беларуси местные власти приняли требования, выдвинутые штабом оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. В частности, разрешили участие в массовых акциях.
Об этом сообщает Медиазона. Беларусь.
В городе разрешили собираться на центральных площадях в любое время, более того власти обещают «медицинское, техническое и информационное сопровождение».
Силовики принесли извинения за свои действия, всех протестующих отпустили. Также власти обещают проверить действия силовиков во время протестов.
Кроме того, обещают, что руководители предприятий не будут наказывать рабочих за забастовки.
Оппозиции выделят время для выступления на местном телеканале «Гродно Плюс».
Ранее сообщалось, что в беларусском Гродно государственный телеканал вел прямую трансляцию протестов. // РБК-Украина
Уголовное дело было открыто по статье «захват власти»
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Координационного совета оппозиции. Дело открыто по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси «захват власти».
Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает «Спутник Беларусь».
«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — заявил Конюк.
Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Отметим, 15 августа штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской начал формирование Координационного совета. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав Совета вошли около ста человек.
Напомним, ранее действующий президент Александр Лукашенко назвал Координационный совет оппозиции «черной сотней», заявив, что создание альтернативных органов власти в стране является незаконным.
Кроме того, в совете заявили, что не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.
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В Координационном совете оппозиционных сил Беларуси заявили, что не угрожают национальной безопасности. Возбуждение уголовного дела оппозиция расценивает как давление и репрессии.
Об этом заявил член президиума Сергей Дылевский, передают РИА Новости.
«Нет, конечно не согласны. Какая угроза нацбезопасности? Этого не может быть. Совет, по сути своей — это служба медиации. Какая угроза нацбезопасности может быть? Совет создан для урегулирования конфликта между людьми и властью, а не для разжигания», — сообщил он.
В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что уголовное дело, возбужденное по статье 361 УК, — это апелляции, направленные на действия, угрожающие нацбезопасности.
«Будем надеяться, что власти внимательно прочитают то, что мы вчера подготовили в Координационном совете. И в нем говорится, что делает этот совет, к чему он призывает, и какие правила он использует. На мой взгляд, нет никаких оснований утверждать, что есть основания для применения статьи 361», — заявил он. // РБК-Украина