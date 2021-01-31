Протесты в РФ: задержан Бэтмен и более 4 тыс пешеходов, у метро «Тверская» мужчина поджег себя

По всей России задержаны более четырех с половиной тысяч участников протестов в поддержку Навального, задержали даже переодевшегося в Бэтмена парня.

Полиция действовала жестко – против многих протестующих применяли дубинки и электрошокеры, даже когда они не сопротивлялись, передает Настоящее время.

Больше всего задержанных в Москве – почти 1400, в Санкт-Петербурге – больше 960, в Красноярске – 194 и Нижнем Новгороде – 164. Задерживали людей также во Владивостоке, Перми, Новокузнецке, Самаре, Твери, Уфе, Иркутске, Сочи, Нижнем Новгороде, Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Магнитогорске, Челябинске, Тюмени и других городах.

Сотрудник полиции дразнит нашего корреспондента и тыкает в него дубинкой после попытки взять интервью у задержанного pic.twitter.com/CtzmQwN1sW — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 31, 2021

Силовики действуют жестко, среди задержанных есть подростки, пожилые люди, журналисты и представители региональных штабов Навального. При этом участники акций и журналисты говорят, что людей задерживают просто так, без объяснения причин.

По данным «ОВД-Инфо», есть случаи применения насилия: в частности, в отношении Богдана Степанова в Екатеринбурге, Ивана Корнева – в Сочи (в отделе полиции задержанным не снимают наручники), Ольги Елсаковой – в Архангельске (ей понадобилось вызвать «скорую»), Екатерины Филиппенко – в Магнитогорске, Антона Черепова и Леонида Шайдурова – в Санкт-Петербурге.

В Курске до начала шествия подростков уводили «для профилактической беседы», а силовики были в гражданской одежде. В Твери задержали 12-летнего по пути из магазина. По словам матери, у него отобрали телефон.

В Москве задержали в том числе двух пожилых женщин – Оксану Цибекову и Галину Золину. «ОВД-Инфо» они рассказали, что ехали к внукам. Правоохранители доставили женщин в линейный отдел полиции на станции метро «Пушкинская».

«Дышать не могу, парни!» – в Челябинске полиция душит задержанного:



В Екатеринбурге, Перми, Самаре и Владивостоке к задержанным не пускают адвокатов от «Апологии протеста». Адвокаты говорят, что во Владивостоке к задержанным нет никакого доступа, полностью закрыты все входы на территорию отдела полиции.

Сообщается также о нарушениях. Так, в Тюмени в отделе полиции №6 с нарушением правил проводится личный досмотр задержанных, у них снимают отпечатки пальцев, запрещают звонить по телефону.

В Перми при задержании сотрудник полиции прыгнул на грудь Андрею Веревкину. Его и еще несколько человек доставили в отдел полиции №7. В Магнитогорске к задержанным применили силу, одному разбили телефон, им вменяют сразу две административные статьи.

В иркутском отделе полиции №8 у задержанных отобрали телефоны. Людей держат уже более трех часов. Среди задержанных есть один несовершеннолетний.

В Челябинске задержанных, которых доставили в отдел полиции №4, били при задержании, им не вызывают скорую помощь. На задержанных оформляют протоколы по статье об участии в акции, помешавшей работе инфраструктуры, передает «ОВД-Инфо».

"Мне уже ничего не страшно, если я вышла. Я не вооружена. Я уже все прошла. Я за ЖКХ не могу заплатить с пенсии, у меня пенсия ниже прожиточного минимума!" — женщина объясняет, почему вышла на протесты в Перми. Спецэфир о протестах: https://t.co/pHxRDEFEi3 pic.twitter.com/lhcJDwdbKc — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 31, 2021

В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Инцидент произошел около метро «Тверская». Мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить. Он выжил, ему оказывают помощь.

Неясно, связан ли инцидент с протестной акцией, проходящей в центре Москвы.